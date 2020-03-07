Культуру скасовано

Поки новий вірус шириться планетою його жертвами стають не тільки люди, але і давно заплановані, великі та прибуткові культурні заходи. Про скасування або перенесення часу проведення уже оголосили книжкові ярмарки та фестивалі.

Ми зібрали усі найважливіші скасовані та перенесені події разом. Також спробуємо відповісти на головне запитання сезону: чи відбудеться Каннський кінофестиваль.

Нагадаємо, що першою культурною та туристичною жертвою COVID-19 став знаменитий Венеціанський карнавал, який скоротили.

Мода

Італійський модельєр Джорджіо Армані вирішив провести закритий показ на Тижні моди в Мілані. АР повідомило, що аби не піддавати ризику всіх запрошених гостей, Армані вирішили транслювати показ прямому ефірі на сайті модного дому. Нагадаємо, Мілан розташований в італійському регіоні Ломбардія, де зафіксовано найбільше випадків зараження коронавірусом.

Показ транслювали на сайті модного дому Армані (фото Emporio Armani)

Компанія Gucci взагалі скасувала показ у США, який мав відбутися 18 травня у Сан-Франциско, повідомляє The Hollywood Reporter.

Італійський модний дім Prada також відклав проведення фешн-шоу, запланованого на травень. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву модного дому.

«Через нинішню невизначеність, пов’язану зі спалахом нового коронавірусу, фешн-шоу Prada Resort, яке попередньо планували провести в Японії 21 травня, буде перенесено», – йдеться в заяві. У Prada також додали, що рішення про перенесення шоу є запобіжним заходом, вжитим із поваги до працівників та учасників заходу.

Книжки

Один з найбільших у Німеччині книжкових ярмарків, Лейпцизький, також скасовано. Про це організатори повідомляють на своєму сайті.

«Місто Лейпциг та Лейпцизький книжковий ярмарок вирішили скасувати весняне шоу німецької книжкової індустрії, яке з 12 до 15 березня не відбудеться, як планувалося», – йдеться у повідомленні.

Організатори очікували на свій захід 2,5 тис. учасників та близько 280 тис. відвідувачів. Тож вони оголосили, що не можуть гарантувати їм безпеку.

Цей престижний книжковий ярмарок скасовано вперше за 70 років існування виставки.

Ще одна втрата для книговидавців: у Парижі скасували найбільший книжковий ярмарок Франції Livre Paris. Про це повідомили організатори. Очільник міністерства охорони здоров’я Франції Олів’є Веран заявив, що на всій території країни заборонять проведення масових заходів, які налічуватимуть 5 тисяч осіб і більше. Така заборона триватиме до 31 травня.

Очікувалося, що Книжковий салон у Парижі відвідає 160 тисяч людей (фото: Salon du Livre de Paris)

Очікувалося, що Книжковий салон у Парижі відвідає 160 тисяч людей. Salon du Livre de Paris мав відбутися 20-23 березня та зібрати 1200 учасників з різних країн світу. Організатори запланували 800 заходів.

Нагадаємо, що Україна мала намір вдруге взяти участь у Паризькому книжковому салоні.

Болонський книжковий ярмарок змінив дати проведення. Про це йдеться на офіційному сайті виставки. Болонський ярмарок дитячої книги (Bologna Children’s Book Fair) тепер відбудеться 4-7 травня 2020 року (подія була запланована на березень).

Найближчим часом організатори обіцяють повідомити деталі.

Виставка щорічно збирає видавців, ілюстраторів, авторів, перекладачів тощо з понад 80 країн світу. Найважливіші конференції виставки цьогоріч будуть присвячені італійському письменнику Джанні Родарі.

Фестивалі

70-й ювілейний міжнародний кінофестиваль у Берліні пройшов у повному обсязі (він завершився 1 березня). Проте організатори повідомили, що велика кількість гостей не приїхала через страх заразитися. Варто зауважити, що цього року передбачалася особлива активність китайських кінокомпаній на Берлінському кіноринку. Ці амбітні плани стали жертвою вірусу.

Також скасували приїзд деякі журналісти та кінокритики з різних країн.

Однак Берлінале відбувся у повному обсязі. Іншим фестивалям пощастило менше.

Canneseries, фестиваль серіалів, який традиційно відбувається у Каннах, не відбудеться з 27 березня до 2 квітня. Його наразі перенесли на жовтень.

Так виглядав Canneseries минулого року (фото Canneseries)

Також на осінь перенесли телевізійний ринок MIPTV, який також проходить у Каннах.

«У нинішніх умовах багато хто з наших клієнтів висловили стурбованість з приводу поїздок у цей час. Здоров'я наших клієнтів, партнерів та співробітників є нашим пріоритетом», – пояснив виконавчий директор компанії – організатора професійних виставок Reed MIDEM Пол Зілка.

У конкурсі Canneseries цього року мали взяти участь десятки серіалів з цілого світу.

Попри те, що заборона на проведення заходів, які збирають понад 5 тис. осіб, триватиме у Франції до 31 травня, головна подія кінороку, Каннський фестиваль оголосив, що відбудеться у заплановані дні. Він має відкритись 12 травня та триватиме до 23 травня.

Організатори Каннського кінофестивалю зявили, що фестиваль відбудеться. «Ми розуміємо стурбованість, яка була виражена після перенесення Cannes Series і скасування MIPTV, але на сьогоднішній день ніщо не вказує на те, що кінофестиваль в Каннах не відбудеться. Співробітники Каннського кінофестивалю, Тьєррі Фремо та відбірковий комітет працюють над організацією заходу», - йдеться в офіційній заяві.

Вони наголошують, що попри те, що під час фестивалю Канни відвідують близько 200 тис. осіб, вони розсереджені. Одночасно 5 тис. в одному місці не збирається ніколи, то ж заборона міністерства охорони здоров’я Франції Каннський фестиваль не стосується.

Проте , як показало Берлінале, і зірки, і журналісти бояться брати участь у масових заходах. Надія лише на теплу весну та спад захворюваності.

Євробачення

Цьогорічний пісенний конкурс «Євробачення», що має відбутся у травні в Роттердамі, також опинився під загрозою. Як повідомляє Billboard, деякі делегати країн-учасниць, зокрема, Швеції та Ізраїлю, відмовилися приїжджати в Нідерланди на заплановану на 9 травня робочу зустріч. Ізраїльтянам це порекомендувало їх міністерство охорони здоров'я.

У повідомлені йдеться і про те, що в одного з членів Європейського мовного союзу (EBU), організатора «Євробачення», виявили коронавірус.

Наразі конкурс не скасовано, старт «Євробачення-2020» заплановано на 16 травня.

Кіно та збитки

Спалах коронавірусу в Італії спричинився до призупинення зйомок нової частини франшизи «Місія нездійсненна». Студія Paramount розпустила учасників зйомок до покращення ситуації. Робота над картиною Крістофера МакКуоррі в Венеції мала тривати протягом трьох тижнів.

За деякими повідомленнями, незмінний виконавець головної ролі франшизи Том Круз був ізольований в готелі, проте прес-служба актора ці чутки спростувала, запевняючи, що він не встиг прибути до Венеції на зйомки.

Ще одна знаменита франшиза перенесла прем’єру на осінь. Нові пригоди агента 007 глядачі зможуть побачити лише у листопаді. Прем'єру ювілейної, 25-ї частини «бондіани» «Не час помирати» було вирішено перенести, «після ретельного вивчення та оцінки ситуації на світовому кіноринку», – йдеться в офіційній заяві Universal.

Загалом, кінематограф, чиї прибутки у 2019 році досягли рекордних 42,5 млрд доларів, за оцінками деяких аналітиків, через спалах інфекції може призвести до втрати кіноіндустрією в цьому році не менше 5 млрд доларів. Збитки пов’язані з падінням продажів квитків в кінотеатрах та затримкою виробництва кінокартин.

Зараз через коронавірусну інфекцію у Китаї та інших азійських країнах закрилось безліч кінотеатрів. У Південній Кореї, Італії та Японії різко знизилась кількість глядачів. В авангарді збитків кіноіндустрії йде Китай, який має другу (після США) за величиною мережу кінотеатрів у світі. У Китаї через епідемію тимчасово закрили 70 тис. кінотеатрів. Під час святкування китайського Нового року китайські глядачі купили квитків на 1,76 млрд доларів. Цього року – лише на 4,2 млн доларів. Не очікується, що в найближчі тижні або місяці китайські кінотеатри повернуться до роботи у звичайному режимі. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

У Південній Кореї продаж квитків впав на 80% в порівнянні з минулим роком. За оцінками експертів, в Італії половина кінотеатрів країни закрита. Від цього доходи впали на 44%. Доходи від продажу квитків на кіносеанси в ці вихідні виявилися на 76% нижчими у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

А тим часом «Сімпсони» «передбачили» появу коронавірусу ще в 1993 році. В одні із серій культового мультсеріалу до Спрінгфілду масово приходять посилки з Азії, що принесли до США грип. Правда, не з Китаю, а з Японії. За сюжетом багато жителів Спрінгфілда замовили в Японії поштою сокодавилки При цьому на конвеєрі в уже ураженої епідемією Осаці один з робітників, який хворіє на грип, чхнув. Вірус потрапляє в США через цю посилку. Так що вчергове автори серіалу передбачили майбутнє.

До слова, попри падіння прибутків у прокаті, доходи стрімінгових платформ зростають.