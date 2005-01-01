Фестиваль LvivMozArt відкриється незвичним концертом

LvivMozArt вперше відбувся в серпні 2017 року

У п'ятницю, 13 липня в Палаці Потоцьких відбудеться урочисте відкриття міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt.

Концерт-відкриття фестивалю – своєрідний портрет Львова та його відомих гостей, що творили музичну історію. Солісти вечора Софія Соловій та Ноел Боулі відтворять сторінки музичного минулого, а саме виступи у Львові знаменитих оперних співаків – неповторної Соломії Крушельницької та майстра бельканто Маттіа Баттістіні. Підсумують музичний образ міста - твори сучасного львівського композитора Богдана Сегіна, які в Україні прозвучать вперше.

Спеціально до фестивалю, позаду комплексу Палацу Потоцьких організатори побудують новий концертний майданчик - MozartArena, де окрім концерту-відкриття відбуватимуться симфонічні і камерні концерти та програми для дітей.

Цьогоріч фестиваль буде довшим аніж у 2017 році та триватиме протягом 10-ти днів на вже відомих локаціях Львова. А от сенсаційна подія фестивалю - прем'єра постановки опери «Алкід» українського композитора Дмитра Бортнянського відбудеться у Свірзькому замку. Річ у тім, що оперу 240 років тому ставили у Венеції. Та потім, упродовж двох століть, партитуру вважали втраченою. Відколи ж її віднайшли у Вашингтоні, на LvivMozArt буде перша повноцінна режисерська постановка.

Повністю програму фестивалю можна побачити на його офіційному сайті.

Нагадаємо, фестиваль вперше відбувся в серпні 2017 року.