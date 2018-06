Музичне літо

Традиційно львівське літо багате на музичні фестивалі. Різна музика звучатиме у Львові і цьогоріч. Розповідаємо про найбільші фестивалі різних напрямків.

Червень із джазом

Leopolis Jazz Fest, 27 червня -1 липня

Міжнародний фестиваль Leopolis Jazz Fest змінив свою назву, проте не змінив ані місце, ані напрямок. Фестиваль традиційно пройде на трьох сценах: головна сцена ім. Едді Рознера в Парку культури, сцена площі Ринок та сцена на подвір’ї палацу Потоцьких.

Маркус Міллер - один з хедлайнерів фестивалю

На сцені ім. Едді Рознера виступить американський джазовий мультиінструменталіст, композитор, продюсер, аранжувальник, дворазовий володар Ґреммі Маркус Міллер.

Також виступить шведський контрабасист, бас-гітарист, віолончеліст, композитор та аранжувальник Ларс Даніельссон, який презентує унікальну програму, яка готується спеціально для виступу у Львові та буде виконана з Академічним симфонічним оркестром INSO-Львів.

Британський вокаліст, піаніст і композитор Джеймі Каллум також стане одним з хедлайнерів Leopolis Jazz Fest. Джеймі Каллума вважають найуспішнішим британським джазовим виконавцем. Він володар Ґреммі, двох «Золотих глобусів», трьох премій Brit і трьох SonyRadio та багатьох інших нагород.

Стефано Боллані – італійський віртуозний піаніст, композитор, співак та телеведучий. Для його становлення як музиканта, визначну роль відіграла співпраця з Енріко Рава, яка безупинно тривала з 1996 року. Разом з ним він зіграв сотні концертів і записав 13 альбомів.

До Дня Конституції відбудеться концерт, який трохи виходить за межі джазу: на площі Ринок виступить Onuka.

Повну програму можна подивитись тут.

Липень із класикою

LvivMozArt, 13-22 липня

Попри те, що фестиваль LvivMozArt відбудеться у Львові лише вдруге, він уже встиг стати справжньою візитівкою Львова. І це закономірно, адже надихнув організаторів на його створення львівський Моцарт. Франц Ксавер, син Вольфганга Амадея, знаний педагог, піаніст, диригент, композитор, 1808–1838 рр. жив у Львові й активно творив музичне середовище міста.

Цьогоріч організатори обіцяють 10 днів класичної музики найвищого ґатунку на 12 локаціях міста.

Оксана Линів - головна диригентка та арт-директорка фестивалю

Серед іншого у рамках фестивалю відбудеться декілька світових прем'єр творів, написаних для спеціально для LvivMozArt. Це – концерт львівського композитора Богдана Сегіна. Він написав два твори: перший - був вже презентований на Бетховенському фестивалі у Бонні та на концерті в Берліні, а на фестивалі LvivMozArt відбудеться українська прем'єра, а другий твір - світова прем'єра.

Концерт «Валерій Соколов та друзі» - світова прем'єра твору Володимира Геніна, композитора, який живе в Німеччині. Валерій Соколов – видатний український скрипаль, якому часто присвячують твори композитори, зокрема, Скрипковий концерт №3 і Сонату йому присвятив Євген Станкович.

Твір для фолк-гурту «Курбаси» пише Золтан Алмаші на теми купальських пісень..

Прозвучить опера Дмитра Бортнянського «Алкід». Її 240 років тому ставили у Венеції. Та опісля, упродовж двох століть, партитуру вважали втраченою. Відколи ж її віднайшли у Вашингтоні, на LvivMozArt буде перша повноцінна режисерська постановка, яка відбудеться у Свірзькому замку.

Концерт-інсталяцію влаштують у трамвайному депо на вул. Сахарова. Дійство «Моцарти» присвятять музичній династії, що проіснувала в Європі понад 125 років.

Звучатиме музика і в Соборі Юра, і в Домініканах, і в храмі Петра та Павла. А на закритті фестивалю в Оперному театрі австрійський музикант Франк Стадлер дасть романтичний концерт на скрипці Моцарта – коста віоліне, що зберігається в архівах фундації Моцартеум у Зальцбурзі.

Повну програму можна подивитись тут.

Серпень із роком

Zaxidfest, 24-26 серпня

Поблизу Львова, у селі Родатичі відбудеться 10-й, ювілейний Zaxidfest. Фестиваль стартує 24 серпня й цього дня вхід буде безкоштовним.

Цьогоріч у хедлайнерах заявлені Sepultura, Bullet For My Valentine, «Ляпис-98», Noize MC, We Butter The Bread With Butter та одні із засновників та ключових виконавців симфо-металу - Therion.

Гурт Sepultura, батьки грув-металу, був створений у 1984 році у бразильському місті Белу-Оризонті. За роки існування треш-металісти поекспериментували із жанрами, випустили 13 студійних альбомів, два з яких набули статусу «золотих».

«Bullet for my Valentine» - британський гурт, що грає музику у стилі «металкор», «геві-метал» і «треш-метал». Дебютний альбом Bullet for my Valentine «The Poison» отримав статус золотого від Американської асоціації звукозаписних компаній.

Therion - шведський метал гурт, заснований у 1987 році. Therion вважаються одними із засновників і ключових виконавців у стилі симфо-металу: їх композиції записуються і виконуються за участю живих оркестрів, запрошених вокалістів і хорів. Музика Therion бере теми для пісень з різних міфологій і ґрунтується на різних концепціях, починаючи від окультизму, магії й закінчуючи стародавніми традиціями і писаннями.

Не менш цікавими є й інші виконавці. На фестивалі будуть декілька сцен, що працюватимуть одночасно і незалежно одна від одної у режимі нон-стоп.

Програма фестивалю з’явиться незабаром.