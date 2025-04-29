Наразі міська рада погодила лише першу чергу будівництва

На вул. Замарстинівській у Львові збудують 6-поверховий багатоквартирний житловий комплекс. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у вівторок, 29 квітня.

Йдеться про забудову ділянки на вул. Замарстинівській, 83б у Львові, біля ІТ Step Academy. Як розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, наразі забудовник отримав дозвіл на першу чергу будівництва – 6-поверхового житлового будинку на 20 квартир і 16 паркомісць. В межах будівництва ЖК облаштують нову вулицю, що з’єднає внутрішні квартали.

Візуалізація забудовника

Замовником будівництва є ТзОВ «Львівське навчально-виробниче підприємство “Технолог”». Компанія зареєстрована у 2001 році та займається орендою нерухомості. Її власницею є львів’янка Наталія Михайлів. Їй належить низка будівельних компаній у Львові, зокрема ПП «Бутси Бест Прайс», ПП «Ленд Парк», ПП «Дрогобицький дворик» та БК «Континент».