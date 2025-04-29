Кардинала у 2023 році засудили до 5,5 років позбавлення волі за розтрату 350 млн євро

Колишній соратник Папи Римського Франциска та кардинал, 76-річний Джованні Анджело Беччу, відмовився від участі у конклаві – зборах, де 7 травня почнуть обирати наступного Папу Римського. Причиною відмови є наказ Франциска, який хотів, щоб Беччу не брав участі у зборах. Кардинала звинуватили у розтраті 350 млн євро пожертв й у 2023 році засудили до п'яти з половиною років ув'язнення. Інформаційний портал Святого Престолу Vatican News повідомив, що Беччу не визнає своєї провини, але погодився виконати наказ Франциска.

«З думкою про добро Церкви, якій я служив і служитиму з вірністю і любов'ю, а також про те, щоб сприяти сопричастю і спокійному проведенню конклаву, я вирішив підкоритися волі Папи Франциска і не брати участі в конклаві, залишаючись переконаним у своїй невинуватості», – сказав Джованні Анджело Беччу.

Зазначимо, що після смерті Франциска кардинал Беччу наполягав на своїй участі у конклаві й заявляв, що немає жодних письмових документів, які забороняють йому бути на зборах. Телекомпанія CNN 23 квітня розповідала, що це створювало протистояння у Ватикані. Папа ще 2020 року наказав кардиналу відмовитися від «прав і привілеїв» через скандал з інвестиціями Святого Престолу. До того Беччу впродовж десяти років був одним із найвпливовіших діячів Римської курії й обіймав посаду заступника у Держсекретаріаті Ватикану. Кардинал є вихідцем з Сардинії й почав служити Святому Престолу з 1984 року. Беччу працював з Іваном Павлом ІІ, Бенедиктом XVI та Франциском.

У 2023 році Анджело Беччу став першим засудженим кардиналом. Наразі він оскаржує вирок Ватиканського кримінального суду в апеляції й називає себе «жертвою махінацій». Поки триває процес, кардиналу дозволили жити у ватиканській квартирі.

Зазначимо, що 27 липня 2021 року Ватиканський трибунал розпочав процес проти кардинала Анджелло Беччу. Це стало безпрецедентною подією і можливим завдяки реформам Папи Франциска, який ухвалив, що кардинали і єпископи мають нести кримінальну відповідальність на рівні з іншими членами церкви. До того справи кардиналів розглядав касаційний суд, яким керував інший кардинал.

Кардинала Беччу звинуватили у розтраті 350 млн євро пожертв від вірян та зловживанні службовим становищем. Йдеться про угоду 2014 року, за якою кардинал вклав мільйони євро в лондонську нерухомість. Крім цього, Беччу перерахував 100 тис. євро благодійній організації свого брата, який купив у Римі квартиру для своєї доньки.

Крім Беччу, звинувачення висунули проти дев'ятьох людей. Це італійські брокери, швейцарський юрист і Сесілія Маронья, яку пов'язують з кардиналом. Вона могла витрачати пожертви на дорогі готелі та дизайнерські речі. Маронья була «консультанкою Ватикану з безпеки» й отримувала гроші на нібито визволення з полону католицьких монахинь і священників. Вона заперечує усі звинувачення.

Нагадаємо, що 21 квітня Папа Римський Франциск помер у віці 88 років. Похорон Франциска відбувся 26 квітня. Церемонію відвідали лідери 150 країн. Конклав, до складу якого входять 138 кардиналів, збереться 7 травня й обере наступного главу Церкви. ZAXID.NET детально розповідав, чим запам’ятається Франциск, про його стосунки з Україною та Росією та те, як обиратимуть нового Папу.