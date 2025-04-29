Географія «Розумного городу» продовжує розширюватися

Шостий сезон соціально-освітнього проєкту «Розумний город» від «Контінентал Фармерз Груп» б’є рекорди за кількістю учасників. Цьогоріч до ініціативи долучилася тисяча школярів з усієї України, які вирощуватимуть культури на відкритому ґрунті. Загальна площа земельних ділянок проєкту становить майже 3 гектари.

Після успішного виходу на загальнонаціональний рівень минулого року географія «Розумного городу» продовжує розширюватися й тепер охоплює 18 областей України. Школярі беруть участь у проєкті командами – таких є 57.

Значно збільшився і спектр культур: у новому сезоні діти мають змогу попрацювати з редькою, цибулею, гарбузами, кропом, петрушкою, кабачками, гострим і солодким перцем, томатами, динями, кавунами, салатами, капустою, морквою, буряком, огірками, цибулею порей, селерою – загалом йдеться про 35 гібридів різних культур. Для цього школярі вже отримали необхідні матеріали, зокрема – 4 мільйони насінин.

«Контінентал» реалізовує проєкт у тісному партнерстві з потужними міжнародними селекційними компаніями, які забезпечують школярів професійним насінням: Rijk Zwaan, Nunhems, Enza Zaden. Біотехнологічна компанія BTU ТМ «Жива Земля» та «Кіссон» надають безпечні й ефективні засоби захисту рослин, а також біологічні добрива. Така підтримка дозволяє вивести «Розумний город» на високий професійний рівень, адже якісне овочівництво неможливе без відповідних матеріалів.

«Розумний город» зберігає свою головну місію – ознайомлення дітей з агросферою та основами підприємництва через практичний досвід вирощування сільськогосподарських культур. Особливу цінність має освітня складова проєкту: своєю експертизою юним аграріям допомагають професіонали. Агрономи «Контінентал» та компаній-партнерів є спікерами навчальних курсів, записаних спеціально для супроводу ініціативи. Доступ до цих освітніх онлайн-курсів з основ агрономії та овочівництва отримують всі учасники «Розумного городу», більшість яких проживає у сільській місцевості. Частину з них агрономи відвідають особисто та нададуть свої практичні консультації.

Волонтерський аспект проєкту залишається його невіддільною частиною. Як і в попередні роки, з вирощених учасниками проєкту овочів компанія допоможе приготувати сухі борщі та інші смаколики, які діти згодом самі передадуть нашим захисникам. Окремі ініціативні групи дітей віддають на благодійні цілі свіжу городину.

Щоб ще більше посилити інтерес школярів до сільського господарства і наочно показати, якою прогресивною є ця галузь, «Контінентал» організовує учасникам «Розумного городу» екскурсії своїми виробничими об’єктами. Цієї весни вже сто дітей відвідали активи компанії, де на власні очі побачили новітню сільськогосподарську техніку та потужності сучасного агровиробництва.

Нагадаємо, «Розумний город» функціонує у двох форматах: паралельно діє ще напрям проєкту «Розумний город. Мікрозелень». Якщо на відкритому ґрунті культури вирощують переважно діти з сіл, то стелажі для вирощування мікрозелені чудово прижилися в міських школах, де учні вирощують корисний суперфуд і реалізовують його, щоб виручені гроші, зокрема, донатити на допомогу захисникам.