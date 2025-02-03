Компанія інвестувала у соціальні проєкти

У 2024 році «Контінентал Фармерз Груп» сплатила рекордну для себе суму податків. Розмір податкових відрахувань до бюджетів усіх рівнів сягнув 1 млрд 624 млн грн, що на 210 млн грн більше, ніж у попередньому році, з них 223,1 млн – на Львівщині.

Також компанія продовжила активно підтримувати громади, на території яких веде свою діяльність: на втілення соціальних проєктів у п'яти західних областях України спрямувала понад 37,1 млн грн. У Львівській області «Контінентал» виділив 9,9 млн грн соціальних інвестицій.

«Сплата усіх податкових зобов'язань та прозоре ведення бізнесу є опорою для держави та її економіки, особливо в складні часи. У 2024 році сума сплачених податків «Контінентал» перевищила показники попереднього року. Це свідчить, що, нарощуючи свої виробничі потужності, ми також збільшуємо обсяги податкових надходжень до бюджетів різних рівнів. Для нас ріст і розвиток компанії нерозривно пов'язані з виконанням зобов'язань перед державою, громадами та суспільством. Цей підхід підтверджується не лише податковими відрахуваннями, а й системною підтримкою наших соціальних ініціатив», – зазначив Генеральний директор «Контінентал» Георг фон Нолкен.

Соціальні інвестиції компанії 2024 року були спрямовані в ключові сфери, серед яких: благоустрій, медицина, культура, освіта й підтримка наших захисників. Традиційно проєкти для реалізації та напрям фінансування визначаються громадою, яка враховує найбільш актуальні потреби свого населеного пункту.

Серед вагомих проєктів, які втілили торік на Львівщині за сприяння «Контінентал»:

встановлення дитячих майданчиків у селах Велике Колодно і Честині (500 тис. грн);

ремонт спортивного залу в с. П'яновичі (101 тис. грн);

заміна вікон і дверей у гімназії с. Бабина (101 тис. грн);

нові металопластикові вікна й двері компанія придбала також для школи та народного дому с. Дідилів (182 тис. грн);

перекриття даху в храмі с. Сілець (99 тис. грн);

облаштування вуличних тренажерів у Стрілковичах (50 тис. грн);

придбання нової апаратури для народного дому в с. Стільсько (65 тис. грн);

благоустрій території довкола адміністративної будівлі с. Чайковичі (81 тис. грн).

Компанія сплатила 1,6 млрд грн податків

Поряд із локальними ініціативами в громадах компанія продовжила реалізовувати централізовані проєкти. Щорічне корпоративне волонтерство інтегрували у втілення проєктів, які були відібрані в конкурсі малих грантів. Також у 2024-му продовжили передачу медичних сумок ФАПам й амбулаторіям і традиційну екологічно-соціальну акцію з висадки медодайних дерев «Марафон лип».

Масштабувала компанія й проєкт «Розумний город. Мікрозелень», який минулого року вийшов на всеукраїнський рівень: понад 200 учнів із 20 навчальних закладів у різних містах України опановували підприємництво та ведення соціально-відповідального бізнесу.

Окрім того, у тестовому режимі запущено освітній проєкт для дітей з вивчення англійської мови онлайн. До пілотного формату долучилося близько 200 учасників. Основна мета ініціативи – розвиток самоосвіти та створення доступних умов для вивчення іноземної мови, зокрема й у сільській місцевості. У поточному році компанія планує масштабувати проєкт на всі регіони своєї присутності.