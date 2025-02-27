Взяти участь у проєкті можуть школярі віком від 12 до 17 років з усієї України

«Контінентал» запускає всеукраїнський навчальний проєкт «Розумно з Контінентал». Це вже четверта освітньо-соціальна ініціатива, що реалізовується компанією за останні кілька років.

Проєкт покликаний стати платформою для розвитку та освіти молоді, сприяти підвищенню рівня економічної грамотності й підприємницької культури серед юного покоління. «Розумно з Контінентал» передбачає два напрями.

Перший – навчальні онлайн-курси з агрономії, овочівництва, основ бізнесу, маркетингу, продажів та інших сфер.

Другий напрям – це освіта у форматі тренінгів, під час яких молодь опановуватиме фінансову грамотність та принципи ведення бізнесу.

Навчання орієнтоване на школярів віком від 12 до 17 років з усієї України. У планах залучити понад 3 тис. учасників.

Діти зможуть вибирати окремі тематичні курси або пройти повний комплекс освітнього матеріалу. Крім базових теоретичних занять, навчальні програми містять і практичні частини. Наприклад, під час курсу «Бізнес-старт» дітей навчатимуть створювати бізнес-плани, генерувати ідеї для стартапів та залучати інвестиції на власну справу.

Усі учасники, які успішно завершать навчання, отримають сертифікати. Реєстрація на участь у проєкті відкрита й доступна за посиланням.

Для втілення «Розумно з Контінентал» компанія заручилася підтримкою міжнародного партнера – уряду Королівства Нідерландів.

Нагадаємо, «Контінентал» успішно реалізує такі навчальні проєкти, як «Розумний город» та «Розумний город. Мікрозелень». Також торік у тестовому режимі запустила онлайн-курси з вивчення англійської мови для дітей. Загалом минулого року на освітні проєкти та підтримку навчальних закладів у регіонах присутності компанії було інвестовано 6,1 млн грн.