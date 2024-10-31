«Контінентал» засіяв озимими усі заплановані площі

«Контінентал Фармерз Груп» завершила посів озимої пшениці на 2025 рік врожаю і підбиває підсумки осінньої посівної кампанії. Загалом під озимі культури в новому сезоні агрохолдинг відвів 85,2 тисячі гектарів: з них 33,1 тисячі гектарів займає озимий ріпак, 12,5 тисячі гектарів – озимий ячмінь та 39,6 тисячі гектарів – озима пшениця.

Попри посушливі умови на старті посівної, завдяки вчасно проведеним агротехнічним заходам та подальшим дощам «Контінентал» зумів отримати дружні сходи озимого ріпаку належної якості на всіх засіяних площах. Зараз компанія здійснює активний догляд за культурою, спрямований на забезпечення бажаного потенціалу рослин і підготовки посівів до перезимівлі.

«Щодо озимої пшениці, то терміни її посіву дещо затягнулися у зв'язку з тривалими періодами опадів у першій декаді жовтня. Утім, це не завадило нам засіяти усі заплановані площі та успішно перейти до проведення заходів із захисту посівів», – коментує хід осінніх польових робіт операційний директор «Контінентал» Костянтин Шитюк.

За його словами, зважаючи на умови регіону, в якому компанія здійснює господарювання, та оптимальні цьогорічні обставини для отримання сходів, терміни завершення оцінюють як задовільні та близькі до середньобагаторічних.

«Обов'язково хочу відзначити злагоджену й ефективну організацію робіт у нашій компанії під час посівної. Зокрема, своєчасну підготовку власного високоякісного насіння та безперебійне забезпечення ним виробничих підрозділів, продемонстровану продуктивність і якість посіву», – додав Костянтин Шитюк.

Окрім того, на полях «Контінентал Фармерз Груп» підходить до закінчення друга хвиля жнив. З-поміж культур пізньої групи компанія уже повністю зібрала соняшник, сою, насіннєву і продовольчу картоплю. Завершується обмолот кукурудзи, викопування картоплі чипсових сортів і збирання врожаю цукрового буряку.