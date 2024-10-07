До збирання залучають як власну, так і найману техніку / «Контінентал»

Компанія збирає врожай сільськогосподарських культур пізньої групи. Зокрема, вже завершено обмолот соняшника із загальної площі 13 тисяч гектарів. Хоч високі температури в період цвітіння дещо знизили очікуваний потенціал культури в окремих регіонах, у «Контінентал» все ж відзначають хороші якісні показники зібраного соняшника, його високу олійність — понад 50%, та врожайність вище планової.

Основні зусилля в агрохолдингу зараз спрямовані на обмолот сої, яку цьогоріч виростили на площі 46,5 тисячі гектарів. На збиранні культури задіюють як власну, так і найману техніку.

«З обмолотом кукурудзи ми стартували тільки на кількох масивах, де вологість вже відповідає базовому рівню. Таке пришвидшене дозрівання культури спричинив спекотний і сухий серпень. Однак на більшості полів інтенсивний збір кукурудзи ми плануємо починати у другій половині жовтня. Загалом маємо до обмолоту 28,5 тисячі гектарів культури. Жовтень буде для нас найбільш напруженим періодом у збиральній кампанії. Погодні умови на початку місяця значною мірою визначатимуть, наскільки успішно зможемо завершити сезон жнив. Зі свого боку, ми впевнені у професійності команди та належно підготували до пікових навантажень потужності компанії. Тож розраховуємо завершити основні польові роботи в заплановані терміни і маємо оптимістичні прогнози щодо врожайності культур», – коментує хід осінніх польових робіт операційний директор «Контінентал» Костянтин Шитюк.

На полях «Контінентал» також триває збір цукрового буряка і картоплі, які в цьому сезоні займають у структурі холдингу 3,2 тисячі гектарів й 1,8 тисячі гектарів відповідно. По обох культурах аграрії отримують гарні проміжні результати, сприятливі погодні умови забезпечують достатню вологість ґрунту для якісного збирання з мінімальними пошкодженнями.