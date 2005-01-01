Італійський блюз, джазові зірки та кіно під відкритим небом

Починається пора відпусток. Якщо ж робота досі не відпускає вас зі Львова, то зовсім необов’язково проводити літні вечори вдома. Цього тижня у Львові буде багато музики від блюзу і джазу до класики, а ще – покази класичного кіно і розмови про сучасну архітектуру. Обирайте найцікавіше з підбірки подій від ZAXID.NET.

Для меломанів

Концерт італійського гурту MR. NO MONEY BLUES BAND

Вважають, що блюз — це музика, сповнена суму й меланхолії. Цікаво, як же звучатимуть блюзові мелодії у виконанні життєрадісних італійців? У середу на сцені «Дзиґи» виступить італійський гурт, що виконує блюз, рок-н-рол, буґі і кантрі. Колектив Mr.No Money Blues Band виник 2005 року в Болоньї.

Музиканти зіграли вже більше тисячі концертів і встигли відзначитися спільними проектами з блюзменами зі всього світу. Концерти гурту сповнені шаленого драйву, а піаніст Фабіо Іоаніші своїм віртуозним виконанням перетворює кожен виступ на незбутнє шоу. Квитки можна придбати тут.

Середа, 13 червня, 19:00, Мистецький центр «Дзиґа», Вірменська, 35

Під час концерту італійців у Львові точно не буде сумно

Концерт флейтиста Романа Ієвського

Якщо ви віддаєте перевагу класичній музиці, то не пропустіть в четвер виступ флейтиста Романа Ієвського. Акомпонуватиме музикантові віртуозна піаністка Ірини Кірчанова. Разом вони виконають найскладніші твори флейтового репертуару. Під час концерту прозвучать твори Йогана Себастіана Баха, Вольфганга-Амедея Моцарта, Жака Ібера та інших видатних композиторів.

Четвер, 14 червня, 19:00, Будинок органної музики, вул. Бандери, 8

Під час виступу прозвучить концерт для флейти Жака Ібера

Концерт «Jazz Kolo-Міжнародний проект 5»

Досвідчені майстри джазу приїдуть до Львова, щоб зіграти концерт в рамках міжнародного проекту Jazz Kolo. У п’ятницю на сцені філармонії зіграють відомі музиканти з трьох країн: бразильський піаніст Алекс Корреа, польський саксофоніст Мацей Кадзеля, барабанщик Адам Загорський – теж з Польщі та український басист Ігор Закус. Квартет представить львів’янам ексклюзивну авторську програму.

П’ятниця, 15 червня 2018, 19:00, Львівська філармонія, вул. Чайковського, 7

Головною зіркою вечора стане бразильський піаніст Алекс Корреа

Для кіноманів

Перегляд фільму Франсуа Трюффо «Американська ніч»

У п'ятницю можна буде подивитися і поговорити про класичне кіно. У мистецькому центрі «Фабрика повидла» на Підзамчі триває спільний проект Wiz-Art Film School та «Кіноклубу» Катерини Сліпченко.

Цього тижня кіномани дивитимуться стрічку «Американська ніч» від майстра французької «нової хвилі» Франсуа Трюффо. Кіно легендарне, вхід вільний, а компанія просто чудова.

П’ятниця, 15 червня, 19:00, Jam Factory Infopoint, вул. Механічна,1

У «Фабриці повидла» покажуть фільм Франсуа Трюффо

Проект «Кіно в парку». Перегляд фільму «Охоронець для доньки»

Вечір п'ятниці — найкраща пора для перегляду кіно. Після фільму Франсуа Трюффо на Підзамчі ще цілком можна встигнути і на польську класику під відкритим небом у парку.

«Охоронець для доньки» Богуславом Ліндою в головній ролі. Головний мачо польського кіно 90-х грає колишнього спецназівця, якому доводиться охороняти неповнолітню доньку кримінального авторитета. Елементи фабули, образ головного героя та його ім'я — Леон, наштовхують на припущення, що режисера фільму Мацея Шлєсіцького дуже надихнув один відомий фільм Люка Бессона. Так це чи не не так, але дивитися цей фільм літнього вечора в парку — чиста насолода.

П’ятниця, 15 червня, 21:45, Парк культури ім. Б. Хмельницького, вул. Болгарська, 4

Боґуслав Лінда став секс-символом 90-х у Польщі

Для урбаністів

Freetalks про Freespace: розмова про «Венеціанське Біенале 2018»

У п’ятницю в архітектурному офісі Zelemin відбудеться зустріч з архітекторкою Христею Колясою, яка поділиться своїми враженнями про цьогорічне Бієнале у Венеції, розповість про свою тему та проекти. Фестиваль у Венеції – це можливість зануритися у світовий контекст найсучасніших віянь і трендів, зарядитися натхненням та відшукати нові ідеї. Приходьте слухати і спілкуватися.

15 червня, 18:00, архітектурний офіс Zelemin, вул. Хуторівка 40а