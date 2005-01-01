У Львові відбудеться фестиваль мобільного кіно

КультураК. С., сьогодні, 10:50860

До теми

Упродовж 15-16 червня у Львові у Центрі Шептицького відбудеться Mobile Flix Fest. Протягом фестивалю мобільного кіно на глядачів чекають кінопокази, воркшопи продюсерів, режисерів та документалістів, а також майстер-клас з мобільної фотографії для школярів, який проведе відомий львівський фотограф Віталій Грабар.

До конкурсної програми Фестивалю відібрали 17 короткометражних фільмів від 20 учасників з Київщини, Харківщини, Донеччини, Полтавщини, Черкащини, Чернігівщини, Івано-Франківщини, Львівщини, Рівненщини та Запоріжжя. Наймолодшому з них 16 років, найстаршій - 61. Ці фільми глядачі побачать 16 червня. Журі нагородить переможців у трьох номінаціях: «Креативний дебют», «Креативний погляд» та «Креативна композиція».

До складу журі увійшли програмний директор фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA Геннадій Кофман, відеограф Богдан Кутєпов, оператор-постановник Маркіян Канюка, засновник першого у Львові Кіноклубу Олег Яськів, режисер Андрій Приймаченко і програмна директорка Mobile Flix Fest Вікторія Бабенко.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Нова хвиля та старий наркобарон.
Що варто подивитись у львівських кінотеатрах ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук