Нова хвиля та старий наркобарон

Львівські кінотеатри цього тижня традиційно пропонують такі великі голлівудські франшизи як «Світ Юрського періоду» та «Зоряні війни». Проте, крім перевірених часом та безпрограшних проектів, можна побачити ще зовсім інше кіно. Розповімо саме про нього.

Українська нова хвиля

«Українська нова хвиля» – збірка найкращих короткометражних фільмів українських режисерів. Започаткований Національним центром Олександра Довженка 2012 року, він щороку, представляє у всеукраїнському прокаті найкращі короткометражні роботи українських режисерів, які брали участь у національних та міжнародних кінофестивалях.

Цього разу до альманаху увійшов фільм Марії Пономарьової «Чапля», створений за підтримки Львівської кінокомісії. Він був названий найкращим ігровим фільмом фестивалю «Відкрита ніч. Дубль 20».

Також у збірці – фільм Марії Стоянової «Ма», анімаційний «Елювіум» Стаса Сантімова та інші фільмі.

Найтитулованішим серед них є дотепний «Випуск 97» Павла Острікова, справжній глядацький хіт. Фільм, зокрема, отримав нагороду на кінофестивалі у Локарно, став переможцем серед короткометражних фільмів на Одеському міжнародному кінофестивалі та на «Молодості».

«Ескобар»

Іспанську драму «Ескобар» (на головному фото) зняв режисер та сценарист Фернандо Леона де Араноа. Картина, що розповідає про колумбійського наркобарона Пабло Ескобара, брала участь у 74-ому Венеційському міжнародному кінофестивалі.

У 1981 році відома колумбійська журналістка і телеведуча Віргінія Валльєхо на одній ВІП-вечірці познайомилася з чоловіком, який заробив мільярди на перевезенні наркотиків із Колумбії до США. Так Пабло Ескобар став одним із найнебезпечніших і найбільш впливових людей на планеті. А між Віргінією та наркобароном спалахнув пристрасний роман.

Хав'єр Бардем

У головних ролях – блискучий акторський та родинний дует Хав'єр Бардем та Пенелопа Крус. Саме їх гра є головню принадою фільму.

Пенелопа Крус

Історія, яку розповідають автори фільму, є значно вільнішим трактуванням історії життя Ескобара, ніж, наприклад вона ж у популярному серіалі «Нарко», де грає Вагнер Моура. У фільмі, на відміну від серіалу, автори розповідають більше історію такого собі Робін Гуда, а не жорстокого наркобарона.

Проте висновки завжди краще робити самим. Тим більше, що піти у кіно завжди приємніше, ніж залишитись вдома перед телевізором.

Фото Катерини Сліпченко