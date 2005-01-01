У Парку культури і відпочинку стартував сезон безкоштовних кінопоказів просто неба

КультураЮлія Лавришин, 2 червня6800

До теми

У Парку культури і відпочинку стартував сезон безкоштовних кінопоказів просто неба
фото Ганни Аргірової («Твоє місто​»)
1 червня у Парку культури стартували безкоштовні покази кіно

У п’ятницю, 1 червня, у Парку культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького у Львові стартували безкоштовні кінопокази просто неба. Про це повідомило видання «Твоє місто».

Кожної п’ятниці, суботи та неділі о 21:45 львів’яни зможуть безкоштовно відвідати фільм, який попередньо анонсуватимуть на сторінці спільноти «Кіно у парку з KredoBank» у Facebook. Сезон триватиме до кінця вересня.

Фото Ганни Аргірової («Твоє місто»)

1 червня з нагоди Дня захисту дітей відвідувачі переглянули мультфільм «Монстри на канікулах». Галявина перед головним входом у парк була цілком заповнена.

Відео Дмитра Карабчука
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Львові відзняли фільм-мюзикл про легенди міста «Скарб семи пагорбів» ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук