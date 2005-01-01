У Парку культури і відпочинку стартував сезон безкоштовних кінопоказів просто неба

1 червня у Парку культури стартували безкоштовні покази кіно

У п’ятницю, 1 червня, у Парку культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького у Львові стартували безкоштовні кінопокази просто неба. Про це повідомило видання «Твоє місто».

Кожної п’ятниці, суботи та неділі о 21:45 львів’яни зможуть безкоштовно відвідати фільм, який попередньо анонсуватимуть на сторінці спільноти «Кіно у парку з KredoBank» у Facebook. Сезон триватиме до кінця вересня.

Фото Ганни Аргірової («Твоє місто»)

1 червня з нагоди Дня захисту дітей відвідувачі переглянули мультфільм «Монстри на канікулах». Галявина перед головним входом у парк була цілком заповнена.

Відео Дмитра Карабчука