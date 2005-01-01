У Львові відзняли фільм-мюзикл про легенди міста «Скарб семи пагорбів»

У Львові виставили оригінали Бруно Шульца та 60 митців його часу

Кіноісторія «Скарб семи пагорбів» розпочинається зі старовинної Книги легенд, із якої випала карта скарбів. Їх давно десь заховали у Львові. І от діти розпочинають пригодницький квест найцікавішими пам’ятками міста. А це: і Палац Потоцьких, і Митрополичі палати, і навіть підземелля храму Петра і Павла.

«Маленька дитина грає поважного бібліотекаря. І він задає усім іншим запитання латиною про історію Львова, про годинник на Ратуші. І діти мають відповісти», – пояснив оператор-постановник Андрій Караповський.

Дітей на акторів не підбирали. До зйомок залучили близько півсотні охочих. А на зйомках малечі навіть дозволили в кадрі імпровізувати.

«Ми побували в цікавих місцях Львова, де до цього не були. До прикладу, на вежі Ратуші. Вночі. Це було круто!» - розповіла юна акторка Юстина Сливка.

Мюзикл зняли лише за три місяці. Паралельно працювали над сценарієм, зйомками та монтажем. Загалом відзняли 25 годин відео, з якого й створили фільм. А ще стрічка пропагує українську пісню.

Натомість бюджет «Скарбу семи пагорбів» невідомий. Адже долучалися до створення фільму навіть батьки.

«Я хлопцям сказала, що хочу, щоб було, як в фільмі про Гаррі Поттера, де він під простирадлом із ліхтариком. Маріанна Ільків, наша продюсерка сказала, що має таке вдома й привезе. Але, коли прийшов час знімати, забула. А ми знімали недалеко від мого дому, тож поїхали за простирадлом до мене. І з того пішло-поїхало: хтось годинник приніс на знімальний майданчик, хтось кошичок», – поділилася спогадами режисерка фільму Ольга Дрозда.

А скарб діти таки знайшли. У Ратуші. У Чорного монаха. Для цього довелося блукати Ратушею до 3 години ночі.

«Коли діти вже знайшли скарб, то сподівалися побачити щось інше, що їм до вподоби, якісь матеріальні цінності. А на Ратуші вони знайшли абсолютно інше: це любов, це прагнення до кращого, мотивація, щоби ніколи не здаватися!», – підсумувала ідеологиня проекту Маріанна Ільків.

1 червня прем’єра відбулася у Планеті Кіно у ТРЦ «Forum Lviv». 2 та 4 червня фільм безкоштовно покажуть у Lviv Film Center на вул. Володимира Великого, 14 А та в Центрі Довженка на Сихові. Для малозабезпечених дітей і вихованців РЦ «Джерело».