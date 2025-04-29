Суд наклав арешт на iPhone 16 Pro, 8,5 тис. доларів, 9,1 тис. євро та 121 тис. грн, вилучених під час обшуку в Анатолія Ковальчука

НАБУ провело обшуки у службовому кабінеті та помешканні керівника Закарпатської обласної прокуратури Анатолія Ковальчука у справі про ймовірне хабарництво. Суд наклав арешт на iPhone 16 Pro, 8,5 тис. доларів, 9,1 тис. євро та 121 тис. грн, вилучених під час обшуку.

Як йдеться в ухвалі Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 17 квітня, обшуки у кабінеті, приймальні, кімнаті для нарад та помешканні прокурора Закарпатської області провели 2 квітня в рамках кримінального провадження, розпочатого 5 березня за фактом вимагання хабара в особливо великому розмірі за прийняття рішення, що входить до службових повноважень посадовця.

«Органом досудового розслідування перевіряється слідча версія причетності до одержання неправомірної вигоди працівників прокуратури та ДБР», – йдеться в ухвалі суду.

10 квітня ВАКС наклав арешт на вилучені під час обшуків в Анатолія Ковальчука телефон та готівку. Представник керівника Закарпатської обласної прокуратури подав апеляцію на це рішення, однак суд залишив скаргу без задоволення.

За інформацією сайту «Слово і діло», напередодні у межах цієї справи НАБУ і САП затримали колишнього оперуповноваженого Головного управління Національної поліції у Києві Івана Вайнагія, який, за версією слідства, у змові з посадовцями Закарпатської обласної прокуратури, імена яких не зазначені, вимагав від свідка в одній зі справ 5 тис. доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності.

Свідок відмовився це зробити, після чого слідчим ДБР за погодженням з прокурором Закарпатської обласної прокуратури йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 355 Кримінального кодексу України (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань).

Пізніше колишній оперуповноважений столичної поліції повторно вимагав у свідка хабара, але вже в більшому розмірі. Але він знову відмовився, і тоді свідку повідомили про нову підозру – у вимаганні (ч. 4 ст. 189 ККУ), а також затримали та арештували. Втретє Іван Вайнагій уже вимагав 30 тис. доларів хабара за вирішення частини питань щодо кримінального провадження, а 50 тис. доларів – за закриття всіх підозр. 15 березня Вайнагій отримав 30 тис. доларів, після чого його затримали.

Нагадаємо, уродженця Вінничини Анатолія Ковальчука призначили керівником Закарпатської обласної прокуратури у січні 2023 року. До того він працював в органах прокуратури Полтавської, Рівненької, Вінницької, Чернівецької областей та в Офісі генпрокурора.