Торфовище - це унікальні водно-болотяні угіддя, що охороняються в більшості країн Європи

У вівторок, 29 квітня, Господарський суд Львівської області задовольнив позов Франківської окружної прокуратури та визнав недійсним рішення про передачу у приватну власність земельної ділянки площею 2,74 га в межах заказника «Торфовище Білогорща» обслуговуючому кооперативу «ГБК “Сілвер Авто”». Про це повідомляє юридичний департамент міськради Львова.

Ідея створення заказника виникла ще в 2017 році, а в 2010 році Львівська обласна рада затвердила створення заказника площею 92 га. Проте Рясне-Руська сільська рада, всупереч закону, передала п’ять земельних ділянок в межах майбутнього заказника, у приватну власність. Це відбулося перед створенням Львівської міської громади.

Земельні ділянки отримали кооперативи «Пікап», «Автосвіт», «Сілвер Авто», «Автомеханік» і ТзОВ «Галтекс-Брухт», які намагалися їх узаконити, а також оскаржували в суді факт створення заказника.

Як повідомляв ZAXID.NET, 7 березня 2025 року Верховний Суд визнав законність створення заказника «Торфовище Білогорща». А 24 березня 2025 року суд повернув громаді Львова ще 3,29 га на території заказника, якими незаконно користувався кооператив «Пікап».

Додамо, що обслуговуючий кооператив «ГБК «Сілвер Авто» створений в листопаді 2020 року. Його засновниками є Андрій Рудий, Олександра Чудяк та Ігор Машевський.

У серпні 2024 року Управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради виграло ґрант Європейського Союзу на 4,2 млн грн для реалізації проєкту з відновлення водно-болотного середовища заказника «Торфовище Білогорща». У межах ініціативи тут облаштують екостежки, вежі для спостереження за птахами тощо.