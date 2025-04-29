Військовий ТЦК переведуть на службу у зону бойових дій

За рішенням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП військовими з бойовим досвідом. Військових ТЦК та СП без бойового досвіду направлять на службу у зону бойових дій, а їхні посади обіймуть захисники та захисниці, які отримали поранення на фронті. Про це у вівторок, 29 квітня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій. На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах», – йдеться у повідомленні Генштабу.

У Генштабі зазначили, наразі майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП мають бойовий досвід. А майже половина захисників та захисниць, які зараз служать у ТЦК, зазнали поранень на фронті. Водночас 20% персоналу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – цивільні особи, тобто працівники Збройних Сил України

Зазначається, що така ротація має покращити якість роботи ТЦК та СП та «забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах».

Процес ротації координуватиме один із заступників начальника Генерального штабу Збройних сил України.