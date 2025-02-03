Олександр Сирський відреагував на насильство щодо військовослужбовців ТЦК
ЗСУ очікують повного та всебічного розслідування цих злочинів та покарання для винних
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував випадки насильства щодо співробітників ТЦК і СП, які мали місце по Україні на початку лютого. Відповідну заяву генерал опублікував на своїх офіційних сторінках в понеділок, 3 лютого.
«На Полтавщині під час виконання військового обов’язку від рук убивці загинув військовослужбовець Збройних сил України, який проходив службу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. У Рівному військовослужбовці ЗС України зазнали поранень унаслідок підриву зловмисником вибухового пристрою. Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП в Павлограді Дніпропетровської області», – пригадав Сирський.
За даними Головнокомандувача, один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані. Стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді оцінюють як стабільний, у нього легкі поранення.
Олександр Сирський підкреслив, що будь-яке насильство щодо військовослужбовців є неприпустиме. ЗСУ очікують повного та всебічного розслідування цих злочинів, а винні мають понести заслужене покарання.
Також Головнокомандувач наголосив, що в ЗСУ роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини.
«Сухопутні війська намагаються долати наявні проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК. Утім загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців», – сказав Олександр Сирський.
Нагадаємо, 2 лютого на інциденти з нападами на військовослужбовців ТЦК та СП відреагував командувач Сухопутних сил ЗСУ Михайло Драпатий. Посадовець, зокрема, згадав вбивство військового на Полтавщині, а також вибух в Рівненському обласному ТЦК та закликав владу до жорсткої реакції. Він переконаний, що без справедливого покарання винних у нападах, випадків вбивств військових в тилу лише побільшає.
Напади на військовослужбовців ТЦК та СП – про що йдеться
У ніч з 31 січня на 1 лютого на АЗС неподалік міста Пирятин на Полтавщині чоловік застрелив з рушниці військовослужбовця ТЦК та СП, вкрав у нього автомат та втік разом зі своїм пособником, який хотів уникнути мобілізації. Згодом нападника та мобілізованого чоловіка, який із ним втік, затримали. Наступного дня їм повідомили про підозри.
Того ж дня у приміщенні Рівненського обласного ТЦК та СП близько 16:20 стався вибух. Унаслідок чого одна людина загинула, ще шестеро – отримали поранення.
Уже 2 лютого у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух поблизу будівлі районного ТЦК та СП. Через вибух легкі поранення отримав чоловік.