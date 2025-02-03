Раніше на інциденти навколо ТЦК відреагував командувач Сухопутних військ ЗСУ та керівник ОСУВ «Хортиця» Михайло Драпатий

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував випадки насильства щодо співробітників ТЦК і СП, які мали місце по Україні на початку лютого. Відповідну заяву генерал опублікував на своїх офіційних сторінках в понеділок, 3 лютого.

«На Полтавщині під час виконання військового обов’язку від рук убивці загинув військовослужбовець Збройних сил України, який проходив службу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. У Рівному військовослужбовці ЗС України зазнали поранень унаслідок підриву зловмисником вибухового пристрою. Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП в Павлограді Дніпропетровської області», – пригадав Сирський.

За даними Головнокомандувача, один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані. Стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді оцінюють як стабільний, у нього легкі поранення.



Олександр Сирський підкреслив, що будь-яке насильство щодо військовослужбовців є неприпустиме. ЗСУ очікують повного та всебічного розслідування цих злочинів, а винні мають понести заслужене покарання.

Також Головнокомандувач наголосив, що в ЗСУ роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини.

«Сухопутні війська намагаються долати наявні проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК. Утім загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців», – сказав Олександр Сирський.

Нагадаємо, 2 лютого на інциденти з нападами на військовослужбовців ТЦК та СП відреагував командувач Сухопутних сил ЗСУ Михайло Драпатий. Посадовець, зокрема, згадав вбивство військового на Полтавщині, а також вибух в Рівненському обласному ТЦК та закликав владу до жорсткої реакції. Він переконаний, що без справедливого покарання винних у нападах, випадків вбивств військових в тилу лише побільшає.

Напади на військовослужбовців ТЦК та СП – про що йдеться

У ніч з 31 січня на 1 лютого на АЗС неподалік міста Пирятин на Полтавщині чоловік застрелив з рушниці військовослужбовця ТЦК та СП, вкрав у нього автомат та втік разом зі своїм пособником, який хотів уникнути мобілізації. Згодом нападника та мобілізованого чоловіка, який із ним втік, затримали. Наступного дня їм повідомили про підозри.

Того ж дня у приміщенні Рівненського обласного ТЦК та СП близько 16:20 стався вибух. Унаслідок чого одна людина загинула, ще шестеро – отримали поранення.

Уже 2 лютого у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух поблизу будівлі районного ТЦК та СП. Через вибух легкі поранення отримав чоловік.