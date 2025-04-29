Білок – це фундамент нашого здоров’я, фізичної форми та довголіття. Він допомагає зберігати м’язи, зміцнювати імунітет і підтримувати стабільну енергію упродовж дня. Але чи справді ми отримуємо його достатньо щодня? І як поповнити свій раціон білковими продуктами без зайвого стресу? Нині дієтолог Андрій Маковецький розкаже, скільки білка слід споживати щодня, які продукти ним багаті, яка різниця між тваринним і рослинним білком, і поділиться рецептами страв, до складу яких входять продукти, багаті білком.

Чому організму потрібний білок?

Білок виконує безліч критичних функцій:

будує тканини м’язів, шкіри, волосся і органів;

бере участь у синтезі ферментів, гормонів і антитіл;

підтримує імунітет і процеси загоєння;

забезпечує тривале відчуття ситості.

Без достатньої кількості білка тіло втрачає м’язову масу, шкіра стає сухою, волосся – ламким, імунітет слабшає, а настрій погіршується.

Скільки білка людині потрібно на день?

Це залежить від ваги, фізичної активності.

0,8–1,2 г на 1 кг ваги – для звичайної активності;

1,5–2,0 г на 1 кг ваги – для спортсменів, під час схуднення або відновлення після хвороб.

Для прикладу, людині з вагою 70 кг потрібно 56–84 г чистого білка на день. Та щоб отримати 60 г білка, потрібно не просто з’їсти 60 г курячого філе чи риби. Більшість продуктів містить лише частину білка у складі. Тому важливо комбінувати різні продукти впродовж дня.

100 г курячого філе містить близько 22–24 г білка;

100 г лосося — близько 20 г білка;

1 яйце — близько 6–7 г білка;

100 г вареної сочевиці — близько 9 г білка;

100 г мигдалю — близько 20 г білка, але й понад 600 ккал.

У яких продуктах міститься білок?

Тваринні джерела білка:

Куряче філе, індичка, яловичина, телятина;

Риба (лосось, тунець, тріска) та морепродукти (креветки, мідії);

Яйця;

Молочні продукти (сир, грецький йогурт, кефір).

Рослинні джерела білка:

Бобові: сочевиця, нут, квасоля, горох, соя (найвища концентрація білка серед рослин);

Крупи: кіноа, гречка, амарант (містять більше білка, ніж звичайні крупи, але менше ніж бобові);

Горіхи та насіння: мигдаль, волоські горіхи, насіння гарбуза, соняшника, конопель. Горіхи та насіння містять навіть більше білка на 100 г, ніж м’ясо, але також дуже калорійні, тому споживати їх потрібно помірно.

Продукти із сої: тофу, темпе, соєве молоко.

Яка різниця між тваринним і рослинним білком?

Тваринний білок містить усі незамінні амінокислоти у потрібних пропорціях.

Рослинний білок часто потребує комбінування (наприклад, сочевиця + рис) для отримання повного спектра амінокислот.

Як легко збільшити споживання білка?

Сніданок: замініть бутерброди на омлет із овочами або на грецький йогурт із насінням.

Перекуси: обирайте сирники без цукру, жменю горіхів, варене яйце або протеїновий батончик.

Основні страви: додавайте білковий компонент до кожного прийому їжі (м’ясо, рибу, бобові, тофу).

Гарніри: замінюйте звичні макарони на кіноа, гречку чи сочевицю.

Швидке доповнення: додавайте рослинний або молочний протеїн у смузі.

Що відбувається при нестачі білка?

1.Зниження м’язової маси та сили.

2.Ослаблення імунітету, часті застуди.

3.Погіршення стану шкіри, волосся та нігтів.

4.Підвищений апетит і тяга до солодкого.

Турбота про своє здоров’ я починається з правильних харчових звичок. Тож додавайте білкові продукти до кожного прийому їжі, комбінуйте джерела і слідкуйте за балансом у раціоні.

Рецепти страв з продуктів, які багаті на білок

Продуктів, які містять білок, є дуже багато і тваринного, і рослинного походження. Включили білок у раціон не вимагає великих зусиль, бо готувати страви з білковими продуктами доволі легко. Нині дієтолог Андрій Маковецький ділиться рецептами трьох смачних страв, приготувати які зможуть навіть початківці.

Сочевичний суп з копченою паприкою

Інгредієнти: (одна порція)

червона сочевиця – 50 г

цибуля – 20 г

морква – 30 г

копчена паприка – 0.5 ч. л.

оливкова олія – 1 ч. л.

овочевий бульйон – 200 мл

гарбузове насіння – 10 г

сухарики – 10 г

сіль, перець – на смак

Спосіб приготування:

Наріжте цибулю та моркву дрібними кубиками і обсмажте на оливковій олії. Додайте сочевицю, копчену паприку, перемішайте і залийте овочевим бульйоном, варіть на середньому вогні 15 хвилин.Суп подавайте гарячим, прикрасивши гарбузовим насінням і сухариками.

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Рагу з квасолею

Інгредієнти: (одна порція)

квасоля (відварена або консервована) – 200 г

кабачки – 80 г,

селера – 30 г

рослинні вершки – 20 г,

томатна паста – 20 г

оливкова олія – 1 ч. л

сік лайма – 1 ч. л

зелений горошок – 20 г

часник – 1 зубчик (2 г)

кукурудзяні чіпси - 10 г

сіль, перець – на смак

Спосіб приготування:

Кабачки та селеру наріжте кубиками, обсмажте на олії 3–4 хвилини або запікайте на грилі 7–10 хвилин. Додайте відварену або консервовану квасолю, томатну пасту, вершки, сік лайма, зелений

горошок, подрібнений часник, перемішайте і тушкуйте 5–7 хвилин. Наприкінці додайте спеції. Подавайте в прикуску з кукурудзяними чіпсами.

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Салат з нутом і авокадо

Інгредієнти: (одна порція)

нут (відварений) – 150 г

авокадо – 120 г (1 шт)

коктейльні помідори – 50 г

броколі – 50 г

солодкий перець зелений – 50 г

оливки – 30 г

цибуля фіолетова – 20 г

петрушка або кінза – 5 г

базилік або м’ята – 5 г

оливкова олія – 1 ч. л. (5 г)

сік лимона – 1 ч. л. (5 г)

сіль, перець, лимонний сік – на смак

Спосіб приготування:

Авокадо та цибулю наріжте півкільцями, солодкий перець – смужками, броколі подрібніть. Коктейльні помідори наріжте навпіл. Дрібно наріжте всю зелень. У тарілці змішайте нут, помідори, цибулю, зелень та авокадо. Заправте салат оливковою олією, соком лимона, додайте спеції за смаком і акуратно перемішайте все.