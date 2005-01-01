На фестиваль LvivMozArt привезуть скрипку Моцарта

Скрипку Моцарта привезуть на LvivMozArt. Другий міжнародний фестиваль класичної музики стартує 13 липня. І триватиме 10 днів. Розпочнеться дійство на основній сцені за палацом Потоцьких. Там звучатимуть фрагменти найпопулярніших частин світової класики.

Особливість фесту – оперна постановка за твором Дмитра Бортнянського «Алкід» . Її 240 років тому ставили у Венеції. Та опісля, упродовж двох століть, партитуру вважали втраченою. Відколи ж її віднайшли у Вашингтоні, на LvivMozArt буде перша повноцінна режисерська постановка, яка відбудеться у Свірзькому замку.

Концерт-інсталяцію влаштують у трамвайному депо на вул. Сахарова. Дійство «Моцарти» присвятять музичній династії, що проіснувала в Європі понад 125 років. Тож, аби показати цю подорож в часі, солісти до сцени під’їжджатимуть у кареті.

Звучатиме музика і в Соборі Юра, і в Домініканах, і в храмі Петра та Павла. А на закритті фестивалю в Оперному театрі австрійський музикант Франк Стадлер дасть романтичний концерт на скрипці Моцарта – коста віоліне, що зберігається в архівах фундації Моцартеум у Зальцбурзі.

«Скрипку привезуть під великою охороною. Це безцінний інструмент. Він має бути в постійному супроводі. І день, і ніч. Інструмент настільки цінний, що навіть соліст, який повинен на ньому грати, має дуже обмежений час займатися на ньому», – розповіла головна диригентка та арт-директорка фестивалю Оксана Линів.