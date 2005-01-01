У Львові виставили оригінали Бруно Шульца та 60 митців його часу

На виставці у Львівській галереї мистецтв виставили оригінали Бруно Шульца разом з роботами Івана Труша, Ярослави Музики, Казимира Сіхульського ‒ загалом 60 авторів. Такою експозицією відтворюють історичні вернісажі Львова початку минулого століття, на яких разом виставлялися українці, поляки і євреї.

«У нас в галереї є 4 каталоги прижиттєвих виставок Бруно Шульца, які відбувалися у 1922 році, 1930, 1935 і 1940. І мені стало цікаво, які ж художники виставлялися поряд з ним на всіх цих виставках. І всі ці художники є у наших фондах. Їх ми і показуємо сьогодні», ‒ розповідає кураторка виставки Наталія Філевич.

Оригіналів самого Бруно Шульца на виставці три, зокрема і автопортрет художника.

Бруно Шульц ‒ письменник і художник, єврей за походженням із Дрогобича. Літературні критики ставлять його на один рівень з Марселем Прустом та Францом Кафкою. Бруно Шульца застрелив гестапівець просто на вулиці Дрогобича.

У пам'ять про цього митця що два роки у його рідному місті влаштовують фестиваль. Цього разу він починається 1-го і триватиме до 7 червня. За тиждень там буде сотня подій. З'їдуться літератори, художники, театрали з 15 країн світу.

«У різних об'єктах Дрогобича: костел, синагога, вілла Яроша, стара гімнастична зала, яка пам'ятає Шульца. І в тих об'єктах відбуватимуться колективні та індивідуальні виставки. Буде також факельний похід, це такий культовий елемент фестивалю, коли вночі всі учасники і дрогобиччани з факелами марширують Дрогобичем. Робимо зупинки у місцях, які пов'язані з його творчістю або життям», ‒ додає директорка фестивалю Віра Меньок.

Будуть літературні читання і дискусії за участю Юрія Андруховича, Адама Загаєвського, Сергія Жадана та інших. Також скликають глядачів на вистави і перформанси. Вперше в Україні покажу театральну постановку творів Шульца португальською мовою від бразильського театру «A turma do Dionísio». А ще просто неба дасть концерт гурт «Жадан і собаки».