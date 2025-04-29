У Львові з 9 до 11 травня відбудеться 10-й ювілейний фестиваль крафтового пива Craft Beer & Vinyl Music Festival. Захід, який традиційно збере поціновувачів крафтового пива, відбувається вперше з часу повномасштабного вторгнення Росії та збере понад 40 броварень з усієї України.

Розповідаємо, яким буде цьогорічний фестиваль пива і вінілів і чому його варто відвідати.

Локація

Уже традиційним місцем проведення усіх Craft Beer & Vinyl Music Festival став !FESTrepublic на вул. Старознесенській, 24-26. Територія колишнього заводу «Галичскло» ідеально підходить для подібних заходів.

Традиційним місцем проведення Craft Beer & Vinyl Music Festival став !FESTrepublic

Що пити?

На цьогорічному Craft Beer & Vinyl Music Festival своє пиво представлять понад 40 крафтових броварень із усіх куточків України. Спеціально для цьогорічного фестивалю пивовари приготували спеціальні сорти пива.

«Цього року завдання було приготувати пиво з трьох різних видів зерна, наприклад, ячменю, пшениці та кукурудзи. Якими будуть нові сорти, знають тільки самі броварі. Знають і до останнього тримають в таємниці», – кажуть організатори й радять відвідувачам питати кожну броварню, що в них є особливого.

Що їсти?

На фестивалі працюватиме масштабний фудкорт, на якому їжу готуватимуть 35 добре знайомих львів’янам і гостям міста закладів – Nice Guys, «Грузинський», TikiThai, «Кебабця», Epic Cheeseburger Cafe, Tasty Tail, «Чотири Чебуреки Prosecco Bar», BarMushly, «Реберня», «Правда», «Гасова лямпа», «Пані Фріда», «Велика Трійка», «Grill lab+Авантюра» та інші.

Кого слухати?

Поки відвідувачі будуть пити і їсти, на сцені виконуватимуть вінілові сети від Shon, T-One та Derrick Funkmasters, гратиме Pravda Orchestra, Tik Tu, Уляна Дель Рей, ЩукаРиба, OT VINTA, МОВА, HLIBOROB, Білий Бо, Rebeka Mikhaeli і багато інших.

А вініли будуть?

Якщо ще кілька років тому вінілові платівки сприймались, як щось екзотичне, то зараз вже сформувалась стійка культура їх прослуховування та колекціонування. Упродовж трьох днів на фестивалі працюватиме найбільший в Україні вініловий ярмарок, який є справжньою скарбницею для колекціонерів та закоханих у рідкісну музику.

. Упродовж трьох днів на фестивалі працюватиме найбільший в Україні вініловий ярмарок

А що для дітей?

Craft Beer & Vinyl Music Festival за 10 років став справжнім сімейним дійством, куди приходять родинами передусім, щоб поспілкуватись за келихом доброго пива. Діти до 12 років можуть приходити на фестиваль безкоштовно (але лише у супроводі батьків), для них працюватиме окрема зона з розвагами. Якщо у вас є домашній улюбленець – теж беріть його з собою.

А лекція буде?

Розваги розвагами, але має бути місце й для чогось серйозного. Під час фестивалю відбудеться «Пивний лекторій», де пивовари розкажуть і про тонкощі виготовлення пива, і про виклики в самій індустрії.

І не забути про збір на дрони!

А ще будуть аукціони та розіграші різних цікавих і класних тематичних речей: на фестивалі збиратимуть гроші на дрони для цілодобової помсти ворогу. Тож треба пам’ятати завдяки кому можуть відбуватись такі фестивалі й активно долучатись до «Рою Помсти».

Які є квитки і що таке бофони?

Квитки вже доступні на сайті фестивалю. Є два види квитків: на всі три дні із фірмовим фестивальним келихом – 650 грн, або ж на один день і без келиха – 400 грн. Організатори наголошують, що з наближенням дати проведення фестивалю квитки будуть дорожчати, то ж є сенс купувати їх заздалегідь.

На фестивалі не наливають пиво у пластикову тару – келих можна придбати на вході або прийти зі своїм, придбаним у минулі роки.

На фестивалі потрібно буде придбати келих або прийти зі своїм, придбаним у минулі роки

Як і щороку, фестивальною валютою будуть бофони. Придбати бофони можна у мобільному додатку Lokal. Або ж запитати на вході, як обміняти гривні на бофони.

Важливо: для учасників бойових дій вхід безкоштовний – треба лише пред’явити посвідчення.

Усі фото Craft Beer & Vinyl Music Festival