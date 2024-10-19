Фільм Катерини Горностай «Бузок» покажуть поза конкурсом

З 21 по 27 жовтня у Харкові відбудеться восьмий фестиваль незалежного українського короткометражного кіно «Бардак». Цього року організатори підготували насичену програму, яка складається з 60 конкурсних фільмів, ретроспектив, дискусій та зустрічей з кінематографістами.

На глядачів очікує:

Конкурсна програма: 60 короткометражних фільмів різних жанрів змагатимуться за призи фестивалю у чотирьох блоках.

Ретроспективи: Унікальна можливість познайомитися з творчістю українських режисерів Катерини Горностай, Філіпа Сотниченка та Сергія Пудича.

Спеціальні покази: Програми «Вавилон'13. Війна-ненажера» та «Сонячний зайчик», а також вечір української анімації «Дивне, химерне, фантастичне».

Фільми-переможці премії кінокритиків «Кіноколо»: Покази короткометражних фільмів, які отримали престижну українську кінопремію.

Дискусія «Що робити з коротким метром?»: Розмова про майбутнє короткометражного кіно в Україні.

Нетворкінг: Неформальні зустрічі з організатором, журі та учасниками фестивалю.

Вхід на всі події фестивалю вільний за попередньою реєстрацією.

Фестиваль «Бардак» — це унікальна подія для всіх любителів сучасного українського кіно. На фестивалі представлені найкращі короткометражні фільми, зняті українцями без залучення державних коштів.

Детальну програму показів можна побачити тут.

Традиційно в останній день фестивалю, який цьогоріч відбудеться з 21 по 28 жовтня, оголосять переможців конкурсної програми.