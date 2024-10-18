7-ма національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила володарів нагород у 2024 році. Найкращим фільмом було названо «Сірі бджоли» Дмитро Мойсеєва. Він переміг у трьох з 4-х номінацій. Загалом нагороди буде вручено в 11 номінаціях: вперше було обрано найкращий повнометражний та короткометражний документальні фільми в двох окремих категоріях.

Переможців традиційно оголосили у день відкриття фестивалю «Київський тиждень критики» 17 жовтня 2024 року.

Лауреати премії кінокритиків «Кіноколо»:

Найкращий повнометражний ігровий фільм

«Сірі бджоли», режисер Дмитро Мойсеєв, продюсерка Іванна Дядюра;

Найкраща режисура

Дмитро Мойсеєв («Сірі бджоли»);

Найкращий актор

Віктор Жданов («Сірі бджоли»);

Найкраща акторка

Олена Узлюк («Уроки толерантності»).

Найкращий сценарій фільму

Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарʼя Аверченко («Редакція»).

Найкращий повнометражний документальний фільм

«Фрагменти льоду», режисерка Марія Стоянова, продюсери Аліна Горлова, Максим Наконечний.

Найкращий короткометражний документальний фільм

«Там, де закінчується Росія», режисер Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок.

Найкращий короткометражний ігровий фільм

«Додаткові сцени», режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсер Віктор Шевченко;

Найкращий анімаційний фільм

«Я померла в Ірпені», режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсери Анастасія Фалілеєва, Мартін Вандас, Юрай Красногорськи.

Відкриття року

«Фрагменти льоду», режисерка Марія Стоянова;

За досягнення

Ольга Бірзул, книга «Твоя книга про кіно»;

Національна премія кінокритиків «Кіноколо» – щорічна премія, заснована у 2018 році, що визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. Переможців Премії визначає Комітет Національної премії кінокритиків. До його складу входять кінокритики та кінознавці, які є членами Спілки кінокритиків України та/або ФІПРЕССІ. У попередні роки найкращими фільмами ставали «Ля Палісіада» Філіпа Сотниченка, яка цьогоріч представляє Україну на «Оскарі», «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука, «Стоп-Земля» Катерини Горностай, «Атлантида» Валентина Васяновича, «Додому» Нарімана Алієва.