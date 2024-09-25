«Медовий місяць» Жанни Озірної є лідером серед номінацій

Сьома національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила претендентів на отримання нагород у 2024 році. Найбільшу кількість, 5 номінацій, здобула стрічка «Медовий місяць» Жанни Озірної. Її світова прем’єра відбулась на цьогорічному Венеціанському кінофестивалі. Лідерами за чисельністю номінацій також стали картини «Редакція» Романа Бондарчука (4 номінації), «Уроки толерантності» Аркадія Непиталюка (4 номінації) та «Сірі бджоли» Дмитро Мойсеєва (4 номінації). Цього року нагороди буде вручено в 11 номінаціях: вперше буде обрано найкращий повнометражний та короткометражний документальні фільми в двох окремих категоріях.

Переможці будуть традиційно оголошені на церемонії нагородження у день відкриття фестивалю «Київський тиждень критики» 17 жовтня 2024 року. Вже втретє вручення премій відбудеться в етері телеканалу «Суспільне Культура». Також трансляція відбуватиметься на YouTube-каналі «Суспільне Культура».

Національна премія кінокритиків «Кіноколо» – щорічна премія, заснована у 2018 році, що визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. Переможців Премії визначає Комітет Національної премії кінокритиків. До його складу входять кінокритики та кінознавці, які є членами Спілки кінокритиків України та/або ФІПРЕССІ. У попередні роки найкращими фільмами ставали «Ля Палісіада» Філіпа Сотниченка, яка цьогоріч представляє Україну на «Оскарі», «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука, «Стоп-Земля» Катерини Горностай, «Атлантида» Валентина Васяновича, «Додому» Нарімана Алієва.

Номінанти на Ннаціональну премію кінокритиків «Кіноколо»:

Найкращий повнометражний ігровий фільм

«Медовий місяць», режисерка Жанна Озірна, продюсер Дмитро Суханов;

«Редакція», режисер Роман Бондарчук, продюсерки Дарʼя Бассель, Дарʼя Аверченко;

«Сірі бджоли», режисер Дмитро Мойсеєв, продюсерка Іванна Дядюра;

«Уроки толерантності», режисер Аркадій Непиталюк, продюсер Сергій Лавренюк.

Найкраща режисура

Роман Бондарчук («Редакція»);

Сергій Маслобойщиков («Яса»);

Дмитро Мойсеєв («Сірі бджоли»);

Марія Стоянова («Фрагменти льоду»).

Найкращий актор

Віктор Жданов («Сірі бджоли»);

Роман Луцький («Медовий місяць»);

Володимир Ямненко («Сірі бджоли»);

Олександр Ярема («Уроки толерантності»).

Найкраща акторка

Ірина Нірша («Медовий місяць»);

Жанна Озірна («Редакція»);

Алла Сергійко («Яса»);

Олена Узлюк («Уроки толерантності»).

Найкращий сценарій фільму

Дмитро Мойсеєв («Сірі бджоли»);

Аркадій Непиталюк, Людмила Тимошенко («Уроки толерантності»);

Жанна Озірна («Медовий місяць»);

Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарʼя Аверченко («Редакція»).

Найкращий повнометражний документальний фільм

«Мирні Люди», режисерка Оксана Карпович, продюсерки Дарʼя Бассель, Джакомо Нуді, Росіо Б. Фуенте, Ольга Бесхмельниціна, Полін Тран Ван Льо, Люсі Рего;

«Реал», режисер Олег Сенцов, продюсери Олег Сенцов, Денис Іванов, Боріс Матіч, Лана Матіч, Майк Дауні;

«Сентиментальна подорож до планети Параджанова», режисер Тарас Томенко, продюсери Пилип Іллєнко, Андрій Ризванюк, Лук'ян Галкін, Альона Голякова;

«Фрагменти льоду», режисерка Марія Стоянова, продюсери Аліна Горлова, Максим Наконечний.

Найкращий короткометражний документальний фільм

«Вибухи біля музею», режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсери Бйорн Гелдхоф, Андрій Литвиненко;

«Войси з Бахмута», режисер та продюсер Ігор Бабаєв;

«Під знаком якоря», режисер Тарас Співак, продюсери Люба Кнорозок, Тарас Співак;

«Там, де закінчується Росія», режисер Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок.

Найкращий короткометражний ігровий фільм

«Войси з Бахмута», режисер та продюсер Ігор Бабаєв;

«Додаткові сцени», режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсер Віктор Шевченко;

«Кінець історії», режисер та продюсер Станіслав Битюцький;

«Сьома Зміна», режисерка та продюсерка Наталія Ільчук;

«Увага, добрий пес!», режисерка Аделіна Борець, продюсерка Кристина Докторовіч.

Найкращий анімаційний фільм

«Міст», режисер та продюсер Микита Лиськов;

«Сага про корову-русалку», режисер та продюсер Сашко Даниленко;

«Спукі Лупс», режисер та продюсер Стас Сантімов;

«Я померла в Ірпені», режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсери Анастасія Фалілеєва, Мартін Вандас, Юрай Красногорськи.

Відкриття року

«Медовий місяць», режисерка Жанна Озірна;

«Порцелянова війна», режисер Слава Леонтьєв, Брендан Белломо;

«Фрагменти льоду», режисерка Марія Стоянова;

«Nice Ladies», режисерка Марія Пономарьова.

За досягнення