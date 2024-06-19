На Святі музики у 2024 році будуть понад 100 музикантів

У п'ятницю, 21 червня, у Львові вдванадцяте відбудеться Свято музики. Фестиваль залучив понад 100 музикантів, які виступатимуть на локаціях по всьому місту. Організатори Свята музики розповідаються, що виступатимуть гурти «Пиріг і Батіг», NAZVA, Мертвий Півень, «Мія Рамарі», INSO-Lviv тощо.

«Однією з ключових ідей Свята музики у Львові є максимальне наближення музики до людей. Тому вхід на усі заходи фестивалю безоплатний», – кажуть організатори.

Переглянути повну програму Свята музики та розклад виступів можна за посиланням або у додатку ArtWizard. Крім Львова, виступи відбудуться у Винниках, Малехові та Рудному.

Зазначимо, що цьогоріч фестиваль буде благодійним. Організатори спільно з фондом Musicians Defend Ukraine збиратимуть 250 тис. грн на 12 FPV дронів. Долучитися до збору можна за посиланням.

Додамо, що Свято музики щороку відбувається у різних країнах світу. Вперше фестиваль організували в Парижі 1982 року.