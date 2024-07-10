Міжнародний кінофестиваль у Локарно [festival del film Locarno] оголосив свою конкурсну програму на 2024 рік.

«Suyoocheon», реж. Хон Сан Су, Південна Корея;

«Youth», реж. Ван Бін, Франція;

«Bogancloch», реж. Бен Ріверс, Великобританія;

«Agora», реж. Ала Еддін Слім, Туніс;

«Akiplesa», реж. Саулі Блювайте, Литва;

«Cent Mille Milliards», реж. Вірджил Верньє, Франція;

«Dee Spatz Im Kamin», реж. Рамон Цюрхер, Швейцарія;

«Fire Of Wind», реж. Марта Матеуш, Португалія;

«Green Line», реж. Сільві Балліо, Франція;

«Death Will Come», реж. Крістоф Хочхауслер, Німеччина;

«Luce», реж. Сільвія Лузі, Лука Белліно, Італія;

«Mond», реж. Курдвін Аюб, Австрія;

У позаконкурсній програмі огляду буде показано одразу дві роботи Раду Жуде: фільми «Вісім листівок з утопії» та «Сон№2».

Фестиваль у Локарно пройде з 7 lо 17 серпня. Міжнародний кінофестиваль у Локарно проводиться щорічно в серпні в місті Локарно, Швейцарія, починаючи з 1946 року. Після Венеційського і разом з Каннським та Карловими Варами, кінофестиваль у Локарно є одним з найдавніших. Головним призом фестивалю є «Золотий леопард», нагорода за найкращий фільм. Існують також леопарди для найкращого режисера, леопарди для найкращої акторки, актора.

Міжнародний кінофестиваль у Локарно славиться своїми відкриттями нових імен. Протягом своєї історії фестиваль відкривав нові тенденції і давав початок кар'єрам багатьох режисерів та акторів. Серед них Віллем Дефо, Террі Гілліам, Ентоні Гопкінс, Акі Каурісмякі, Аббас Кіаростамі, Майк Лі, Кен Лоуч, Джон Малкович, Кармен Маура, Роуз Макгавен, Мішель Пікколі, Роберт Родрігес, Сьюзен Серендон, Крістіан Слейтер, Вім Вендерс і Гас Ван Сент.

Минулого року нагороду отримала українська режисерка Марина Врода.