В український прокат вийшов байопік «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець», де одного з музичних кумирів 60-х Боба Ділана зіграв один із теперішніх кінематографічних кумирів Тімоті Шаламе.

Новий фільм Джеймса Менголда дуже чекали. Адже від світової прем’єри до виходу на екрани він встиг зібрати чимало відгуків та нагород. Фільм мав декілька номінацій на «Золотий глобус» та, очевидно, потрапить і в претенденти на «Оскар».

Кадр з фільму

Цілковий незнайомець Боб Ділан – оксюморон. Адже музикант випустив кілька десятків альбомів, знімав кіно, писав книжки і навіть отримав Нобелівську премію з літератури. Один із найвідоміших та найтитулованіших музикантів другої половини ХХ століття не раз ставав і героєм фільмів. Мабуть, найцікавішим втіленням Ділана на екрані стало виконання Кейт Бланшетт у фільмі Тода Гейнса «Мене тут немає». У цій картині, що принесла актрисі приз Венеційського фестивалю, і вона, і режисер намагались поговорити не про біографічні факти з Вікіпедії, а спробувати подивитись глибше, розшифрувати саму суть музики та поезії Ділана через химерні образи та символи.

«Цілковитий незнайомець» ставить інші цілі: він розповідає про молодого Ділана, охопивши лише короткий період між 1961 і 1965 роками. Нікому невідомий музикант приїздить до Нью-Йорка, щоб зіграти у лікарні для легенди фолку Вуді Гатрі.

Традиційна зав’язка переростає у традиційний розвиток сюжету від невідомості до безмежної популярності, з конфліктами, складним особистим життям, бунтом та несамовитістю.

У картині зіграли Едвард Нортон, Еллі Фаннінг, Моніка Барбаро та інші. Переважна більшість, як і належить байопіку, грає реальних людей. Проте очевидно, що основне навантаження лягає на плечі Шаламе. І він дуже-дуже старається. Актор копіює манеру Ділана ходити, говорити, курити та співати. Він ретельно відтворює міміку музиканта. У жовтні 2023 року Шаламе розповів, що працює з тією самою командою репетиторів з вокалу і руху, яка працювала з Остіном Батлером для його ролі у фільмі «Елвіс» (2022).

Проте у підсумку виходить старанний фільм з очікуваним сюжетом (тим більше, що біографія Ділана не є чимось таємним) та надто традиційним для бажання розповісти про революцію в американському фолку, до якої причетний Ділан.

Досі не вщухають суперечки у професійному середовищі про те, що зробив Ділан з цим популярним у США стилем: вбив чи виніс на новий рівень. По фільму про такий накал пристрастей говорить лише одна фраза другорядного героя.

Одним з героїв фільму є легендарний Джоні Кеш (Бойд Голбрук), якому Джеймс Менголд присвятив не менш старанний байопік «Переступити межу». Загалом режисер «Найвеличнішого шоумена» та п’ятого «Індіани Джонса» вміє працювати з музикою, зірками та великими бюджетами. Він знімає добротне, якісне жанрове кіно, і, якщо саме так позиціонувати його нову роботу, то все з нею добре. Якщо ж хотіти чогось нового, свіжого та несподіваного, то усього цього у «Цілковитому незнайомці» немає.

Кадр з фільму

Це історія для тих, хто любить старе добре голлівудське кіно, але фанатіє не від Боба Ділана, а він Тімоті Шаламе. Але подивитись картину таки варто. Тим більше, що він вийшов мовою оригіналу з українськими субтитрами.