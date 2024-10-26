Фільм «БожеВільні» Дениса Тарасова отримав нагороду «За художнє рішення», яким відзначили художника-постановника картини Івана Тищенка на міжнародному кінофестивалі Alexandre Trauner Art Film Festival, який проходив в угорському місті Сольнок, повідомляє Держкіно. Нагорода відзначає майстерність візуальної мови фільму.

Нагадаємо, події стрічки розгортаються у 70-х роках навколо головного героя, Андрія Довженка (Костянтин Темляк). За небажання зректися своїх переконань він потрапляє під дію каральної психіатрії.

Alexandre Trauner Art/Film Festival — міжнародний угорський кінофестиваль, який відзначає нагородами виробництво, художність та науковий компонент кінострічок.

Його заснували у 2000 році та присвятили Александру Тронеру, художнику-постановнику, володарю «Оскара» з угорським корінням.

Фільм «БожеВільні» виходить у прокат 31 жовтня.