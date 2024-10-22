У Торонто 2 листопада пройде спеціальний показ фільму Філіпа Сотниченка «Ля Палісіада». Він відбудеться у The Royal Cinema, повідомило Держкіно.

Нагадаємо, саме ця картина представляє Україну на «оскарівський» перегонах та претендує на потрапляня в номінацію «найкращий міжнародний фільм».

Події в стрічці розгортаються в 1996 році, в останні місяці існування смертної кари в Україні. Судовий психіатр Олександр (Андрій Журба) та його товариш, слідчий Ільгар (Навруз Пашаєв), розслідують вбивство свого колеги-міліціонера. Трьох чоловіків пов’язувала спільна робота, давня дружба та почуття до однієї жінки. Тепер вона – вдова загиблого.

У фільмі зіграли Андрій Журба, Навруз Пашаєв, Олександр Пархоменко, Валерія Олейнікова, Олена Мамчур, Олександр Малєєв, Степан Барабаш, Сергій Лузановський, Олександр Мавріц.

Бюджет стрічки – 14 млн грн. Основні зйомки фільму проходили в Ужгороді, а в епізодах грали закарпатці. Також деякі сцени знімали у колишній в’язниці у Бучі та на стихійному ринку у Виноградові.