Головні ролі зіграли Кейт Бланшетт та Руні Мара

Зовсім недавно в українських кінотеатрах можна було подивитись роботу Тодда Гейнса «Травень грудень» з актрським дуетом Наталі Портман та Джуліани Мур. Репер у прокат повертається один з найкращих його фільмів «Керол» (2015) з не менш прекрасними актрисами Кейт Бланшетт та Руні Мара.

Молода дівчина Тереза прагне побудувати кар'єру, тоді як домогосподарка Керол нудиться в сімейній рутині. Їхня зустріч змінить життя обох та принесе неочікувані почуття і складний життєвий вибір.

Цей фільм варто подвитись на великому екрані, якщо ви хочете справді насолодитись майстерною грою та стильним кіно. Кейт Бланшетт та Руні Мара демонструють надзвичайний рівень гри.

Історія кохання двох жінок змагалася за перемогу в основному конкурсі Каннського кінофестивалю та отримала шість номінацій на премію «Оскар». Ця стильна та бездоганно розіграна історія принесла Руні Мара «Золоту пальмову гілку».

«Керол» вдало прикидається мелодрамою про заборонене кохання. Про нього Гейнс уже розповідав в картині «Далеко від раю». Проте тепер в елегантних декораціях Нью-Йорка 1950-х розігрується радше драма про лицемірство та байдужість.

У другій половині на перший план виходить психологічна дуель двох героїнь, які по черзі приміряють на себе образи мисливця та жертви. Їх ролі так бездоганно вивірені, що тільки догматизм Американської кіноакадемії міг розділити їх на головну і другого плану.

Фільм поставлений за мотивами раннього роману «Ціна солі» Патриції Гайсміт, яка згодом стала відомою майстринею детективу. А її роман «Незнайомці в потягу» втілив на екран Альфред Гічкок. Робота над стрічкою об’єднала талановитих професіоналів. Оператором став Едвард Лахман («Цнотливі самогубиці», «Ерін Брокович», «Граф»). Художниця-постановниця — номінантка на Премію «Оскар» Джуді Бекер («Горбата гора»). Костюми для фільму створила триразова лауреатка Премії «Оскар» Сенді Пауелл, також відома за роботою у фільмах «Фаворитка», «Ірландець» і «Вовк з Волл-стріт».