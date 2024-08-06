29 серпня в Україні розпочнеться прокат документального фільму «Мирні люди» Оксани Карпович. Світова премʼєра стрічки відбулась на Берлінському міжнародному кінофестивалі, де він отримав спеціальну відзнаку від екуменічного журі та спеціальну відзнаку від журі Amnesty International у програмі Forum.

Фільм складається з перехоплених розмов росіян та пейзажів українських міст та сіл, що постраждали від війни. З початку повномасштабного вторгнення українські спецслужби опублікували сотні перехоплених телефонних дзвінків російських військових. Чи не найбільший інтерес викликають розмови окупантів з їхніми близькими в росії. Голоси «мирних», цивільних – матерів, дружин і друзів – розкривають світові очі не лише на хід так званої «спецоперації», а й на жахливий внутрішній світ суспільства, яке стоїть за її виконанням. Саме з таких перехоплень складається стрічка, що досліджує природу російського імперіалізму й колоніалізму, роль пропаганди у вторгненні й торкається питання колективної відповідальності росіян і росіянок.

Для режисерки Оксани Карпович фільм став другою режисерською роботою. Вона відома своїм фільмом «Не хвилюйся, двері відчиняться», а напочатку повномасштабного вторгнення працювала локальною продюсеркою для іноземних новин.

Продюсерками з української сторони стали Ольга Бесхмельниціна («Байконур. Вторгнення», «Стоп-земля») та Дарʼя Бассель («Будинок зі скалок», «Редакція»).

До виробництва також долучилась Франція. Так режисеркою монтажу стала француженка Шарлотт Туррес, роботою над документальним фільмом «А ночі вже більше не буде» Елеонори Вебер.

Стрічка «Мирні люди» була у програмах міжнародних фестивалів по всьому світу – від Гонконгу до Нью-Йорка. На Гонконзькому міжнародному кінофестивалі вона отримала спеціальну відзнаку, а у Кракові – нагороду «Срібний Ріг» режисерці за фільм на соціальну тематику та приз FIPRESCI від асоціації кінопреси. Українська премʼєра фільму відбулась на міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA, де стрічка була представлена як фільм-відкриття.