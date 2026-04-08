Фільм «2000 метрів до Андріївки» оскароносного українського режисера і документаліста Мстислава Чернова номінували на премію Emmy Awards 2026, що є телевізійним аналогом «Оскара». Стрічка отримала одразу шість номінацій, ідеться на сайті премії.

Фільм буде змагатися за перемогу у категоріях:

найкращий документальний фільм;

найкраща режисерська робота;

найкраща операторська робота;

найкращий документальний фільм про сучасні події;

найкращий сценарій;

найкращий монтаж.

Церемонія нагородження відбудеться у Нью-Йорку. Нагороди в категорії новин вручатимуть 27 травня, а документального кіно – 28 травня. Обидві події пройдуть у залі Фредеріка П. Роуза в Jazz at Lincoln Center і транслюватимуться онлайн.

Нагадаємо, фільм режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» розповідає про бійців 3-ї окремої штурмової бригади, яка звільняла село Андріївка біля Бахмута. Фільм опинився на другому місці в добірці п'ятдесяти найкращих фільмів 2025 року у Великій Британії за версією The Guardian. Стрічка претендувала на «Оскар» у категорії «документальний повнометражний фільм», але не потрапила у шортлист.

Натомість фільм отримав премію Гільдії операторів США та стала лауреатом премії Гільдії сценаристів США.