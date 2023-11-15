«Поранена земля» розповідає про людей, які не залишили свою землю

Український документальний фільм «Поранена земля» (Wounded Land) здобув головний приз журі Most Wine International Film Festival в Іспанії.

Автор сценарію, режисер фільму, засновник медіапроекту «Серцевина» та журналіст Роман Заяць отримав головну статуетку.

«Ця нагорода – для всіх, хто працює на землі, хто власне збирає виноград минуючи міни та ракети, і наперекір обставинам робить вино і робить чудове вино. Це нагорода тим виноробам, сомельє, підприємцям, які загинули. І як журналіст скажу, що це в тому числі нагорода для всіх медійників, які, щоб розказати світу про справжні жахіття війни також втратили своє життя. Заради нашого майбутнього життя», – сказав Роман на врученні нагороди.

Ідея зйомок «Пораненої землі» належить медіапроекту «Серцевина», головною місією якого вже протягом трьох з половиною років є популяризація якісного українського вина та наших виноробів.

Журналісти «Серцевини» мандрують до виноробних господарств та розповідають історії локальних винарень та їхніх власників.

У 2021 році було розпочато зйомки документального фільму про культуру виноробства в Україні. У 2022 році, з початком повномасштабної російської агресії контекст настільки змінилися, що фільм був майже повністю перезнятий.

«Поранена земля» розповідає про людей, які не залишили свою землю, попри постійну небезпеку продовжують про неї піклуватись, плекають свої лози, дехто з героїв фільму пішов воювати, майже всі волонтерять, але всі точно знають, що вони захищають: цінність людського життя, приватної власності, родинних традицій. Фільм в першу чергу розрахований на іноземну аудиторію, якій він дає можливість дізнатись про війну з особистих історій людей, що живуть тут, працюють, воюють, волонтерять, і все ж таки вірять в майбутнє.

Документальний фільм «Поранена земля» – копродукція трьох країн США, України та Польщі.

Головним оператором картини виступив Андрій Семенюк, українець, що останні 7 років працює в Голлівуді, продюсери Скотт Маршутс та Роман Заяць, режисер монтажу Артем Турченко, музику написав композитор Артем Бабурін.

Most Wine International Film Festival — єдиний в світі бієнале, на якому представляють фільми про винну індустрію, проходить в листопаді в іспанському містечку Вілафранка в Каталонії. На суд журі було представлено майже 50 аудіовізуальних робіт різних форматів, від рекламних відео до повного метру.