«20 днів у Маріуполі» отримав дві нагороди

У Нью-Йорку оголошено переможців престижної кінопремії Critics' Choice Documentary Awards. Американські кінокритики назвали найкращі документальні фільми року. Переможцем обрали стрічку Still про актора Майкла Дж. Фокса. Фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» нагороджений за найкращий режисерський дебют та найкращу політичну документалістику.

Нагадаємо, «20 днів у Маріуполі» є претендентом від України на потрапляння в «оскарівську» номінацію «найкращий міжнародний фільм».

Нагорода Critics Choice Documentary Awards відзначає найбільші досягнення року в документальних фільмах, випущених у кінотеатрах, на телебаченні та на основних цифрових платформах.

«20 днів у Маріуполі», «Американська симфонія» та «Найглибше дихання» отримали по дві нагороди. Фільм про Маріуполь отримав нагороди за найкращий перший документальний фільм режисера Мстислава Чернова та за найкращий політичний документальний фільм.

Джон Батіст отримав нагороду за найкращу музику за роботу над «Американської симфонією», а фільм також отримав нагороду за найкращий музичний документальний фільм.

«Найглибше дихання» стало ще одним із подвійних переможців цього вечора: Тім Крегг отримав перемогу в номінаціях «найкраща операторська робота» та «найкращий документальний фільм про спорт».

Приз за найкращий архівний документальний фільм отримав фільм «Бути Мері Тайлер Мур».

Найкращим історичним документальним фільмом став «Джон Кеннеді: Один день в Америці».

Нагороду за найкращий науково-документальний фільм про природу отримав фільм «Секрети слонів».

Приз у категорії «документальний фільм про справжні злочини» розділили між фільмами «Леннон: Вбивство без суду» та «Телемаркетинги».

Найкращим документальним фільмом став фільм «Майкл Дж. Фокс» ДевісаГуггенгайма про Майкла Дж. ФоксаКанадський таамериканський актор, письменник, активіст, продюсер і режисеркіно і телебачення, який здобув популярність за роботу у трилогії «Назад у майбутнє».

У 1991 році акторові поставили діагноз хвороба Паркінсона, проте він не припинив роботи у кіно та в серіалах. Актор є п'ятиразовим лауреатом премії «Еммі», чотириразовим лауреатом премії «Золотий глобус», дворазовим лауреатом премії Гільдії кіноакторів США, володарем премії «Греммі» та інших престижних нагород.