«Учень. Історія Трампа» вийде у прокат 17 жовтня

Компанія Adastra Cinema оголосила про вихід в український прокат сатиричного байопіка «Учень». Фільм Алі Аббасі розповідає про найбільш контроверсійного американського політика сучасності Дональда Трампа. Картина показує перші кроки Трампа у великому бізнесі та політиці, які він зробив за допомогою одіозного адвоката Роя Кона, якого найняв, аби обманути судову систему США. Серед клієнтів Кона політики, мафія, зірки. І у своєму новому підопічному Кон розгледів саме той рівень нахабності, з якого можна побудувати нову політичну та фінансову «зірку».

Світова прем’єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі. В українських кінотеатрах картина з’явиться 17 жовтня.

Події фільму відбуваються у Нью-Йорку, у 70-80-ті роки XX-го століття. Дональд (Себастіан Стен) – амбітний син «короля нетрів» Френка Трампа, наймає одіозного адвоката Роя Кона (Джеремі Стронг). Молодий Трамп хоче не тільки врятувати імперію батька, а й побудувати власну. І містер Кон навчить свого учня головним принципам політичного життя: атакуй, нічого не визнавай і завжди перемагай, за будь-яку ціну.

Дональда Трампа грає Себастіан Стен (франшиза «Месники», «Я, Тоня»), але пізнати його складно. Тандем учителя й учня доповнює блискуче іронічний Джеремі Стронг («Джентельмени», «Спадкоємці») в ролі Роя Кона, а також номінантка на Оскар Марія Бакалова («Борат 2», «Вартові Галактики 3») в ролі Івани Трамп.

Режисером фільму виступив шведський режисер іранського походження Алі Аббасі, чий останній фільм «Вбивця Священний павук» був обраний кандидатом від Данії на «Оскар 2024» у категорії «найкращий міжнародний фільм». Також в доробку режисера премія «Особливий погляд» на Каннському кінофестивалі 2018 року за фільм «На межі світів». Сценарій до фільму спільно з Аббасі написав американський письменник Габріель Шерман, автор бестселера «Найгучніший голос у кімнаті: Як геніальний, пихатий Роджер Ейлс створив Fox News – і розділив країну».

Картина «досліджує владу та амбіції у світі корупції та обману», пояснив режисер. Вона розповідає про початок бізнесу молодого Трампа у сфері нерухомості у Нью-Йорку у 1970–1980-х роках. Проте у центрі сюжету – співпраця Трампа з адвокатом Роєм Коном, який був його наставником на початку політичної кар'єри.

Команда Трампа погрожувала авторам фільму судом, проте фільм вийде у прокат в США вже 11 жовтня 2024 року, за місяць до другої спроби 78-річного Дональда Трампа поборотися за посаду президента США. А вже за кілька дній його побачать українські гладячі.