Прокат фільму триває

Документальний фільм про співака з Буковини Назарія Яремчука став найкасовішим документальним фільмом в Україні. За підсумками третього вікенду прокату фільму «Яремчук: Незрівнянний світ краси» він зібрав 9,9 млн гривень. Фільм подивились майже 63 тисячі глядачів. Про це повідомили у компанії FILM.UA Group. Прокат фільму триває.

Нагадаємо, раніше такий рекорд належав документальному фільму, володарю «Оскара», «20 днів у Маріуполі». Його касові збори склали у прокаті 9 млн гривень.

Зняв фільм Артем Григорян, який до цього поставив документальний музичний фільм «Вічно танцююча людина» про Дмитра Монатіка та документальну драму «Далі» про українських жінок, які через повномасштабне вторгнення були вимушені залишити батьківщину.

У процесі створення фільму автори також використали сімейні архіви виконавця (фотоальбоми та відеокасети), архіви героїв фільму, зокрема матеріали, що зберігаються у Центральному державному аудіовізуальному та електронному архіві.