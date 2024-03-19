Фільм розповідає про евакуацію українців

Документальний фільм Звідки куди (Skąd dokąd/ In the Rearview) режисера Мацека Хамели про евакуацію українців на документальному кінофестивалі у Салоніках отримав спеціальну нагороду за підтримку прав людини від Amnesty International Award.

Документальний фестиваль у Салоніках (Thessaloniki Documentary Festival), що проходить щорічно у березні, фокусується на незалежних документальних стрічках та роботах молодих документалістів. Однією із його нагород є відзнака Amnesty International Award, що надається стрічці, що пропагує та підтримує права людини.

Цьогоріч, на 26-му документальному фестивалі у Салоніках Amnesty International Award отримав документальний фільм «Звідки куди». З української сторони до виробництва стрічки долучилась кінокомпанія 435 Films, заснована продюсеркою Анною Паленчук.

«За надзвичайно потужну хронологію подорожей цивільних українців, які залишають все позаду через війну та прямують у невідоме, і евакуаційний фургон режисера перетворюється у маленький ковчег», – пояснили своє рішення організатори кінофестивалю.

Режисер фільму поляк Мацек Хамела особисто проводив евакуацію українців з перших днів повномасштабного вторгнення. У певний момент він вирішив знімати на камеру свої поїздки у мікроавтобусі та розмови з людьми, яких евакуює. За півроку Мацек вивіз в безпечні місця 400 людей, частина з яких стали героями його стрічки.

Світова прем'єра документального фільму «Звідки куди» відбулася під час Каннського міжнародного кінофестивалю у травні 2023 року; стрічка вже отримала низку нагород, зокрема: головну нагороду журі на британському кінофестивалі Sheffield DocFest; найкращий український повнометражний документальний фільм на Одеському міжнародному кінофестивалі та ще понад 20 нагород на інших міжнародних кінофестивалях. Фільм також увійшов до шорт-листа найпрестижнішої світової кінопремії «Оскар» 2024 у категорії «повнометражний документальний фільм».