Кадр з фільму «Уроки толерантності»

Завершився прокат фільму «Уроки толерантності» Аркадія Непиталюка. Стрічка вийшла на великі екрани 14 лютого була в прокаті 4 тижні.

Загальні касові збори склали 1,74 млн грн, а кількість проданих квитків сягнула майже 11,6 тис., повідомили продюсери картини.

Фільм створено за мотивами п’єси Ігоря Білиця «Гей-парад». У центрі сюжету пересічна українська родина, яка аби дати раду фінансовій скруті, погодилася стати учасниками програми з євроінтеграції «Уроки толерантності». Щоб отримати різноманітні субсидії Найдюки, а саме вчителька Надя (Олена Узлюк), її тривало безробітній чоловік Зеник (Олександр Ярема), а також їх діти Денис (Олександр Піскунов) та Діана (Кароліна Мруга), повинні прийняти у свою сім’ю представника ЛГБТ спільноти й активіста Василя (Акмал Гурєзов). Три тижні для упередженої родини пройдуть не просто, але кожен зможе віднайти себе та привести до ладу стосунки один з одним.

Фільм створений за підтримки Державного агенства України з питань кіно, Solar Media Entertainment.