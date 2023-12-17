Прем'єра документального фільму «Звідки куди» відбулася під час Каннського кінофестивалю у рамках програми ACID

Українсько-польський документальний фільм «Звідки куди» (In the Rearview) польського режисера Мацека Гамели про евакуацію українців з прифронтових територій на початку повномасштабного вторгнення отримав нагороду Pare Lorentz award від Міжнародної асоціації документального кіно. До виробництва фільму зі сторони України була залучена кінокомпанія «435 Films», яку заснувала продюсерка Анна Паленчук.

Перші дні вторгнення Росії в Україну. Люди стикаються з невизначеністю, тут і зараз вони вирішують відмовитися від того, що мають і втекти від війни. Коли вони сідають у запилений автобус на іноземних номерах, то тримають у руках найцінніше, що залишилось. Автівка долає десятки тисяч кілометрів, виконуючи різні функції для біженців: кімнати очікування, лікарні, притулку, зони довіри та свідчень, які є спільними для людей, що зустрілись випадково. «Звідки куди» – це колективний портрет, складений із переживань тих, хто має єдину мету: знайти безпечне місце у вирі війни. В автобусі, їх тимчасовому притулку, зникають важливість статі, віку, кольору шкіри, фізичного стану, походження, ідентичності, світогляду та віри. У польській та українській версіях назви фільму – Skąd dokąd та Звідки куди, «звідки» (Skąd) та «куди» (dokąd) – це звичайні питання, які ставляться при спробі пройти через безліч контрольно-пропускних пунктів, що розташовані на території України.

Документальний фільм «Звідки куди» отримав нагороду, яка вручається документальним фільмам, що відповідають духу фільмів режисера Паре Лоренца, на честь якого у 2011 році було засновано фонд. Зазвичай цю нагороду здобувають стрічки, в яких проведено об’єктивне дослідження, творчо розказано історію, є видатна музична композиція та майстерна режисура, монтаж та операторська робота.

Режисер фільму «Звідки куди» поляк Мацек Гамела особисто займався евакуацією українців. У якийсь момент у своєму мікроавтобусі він встановив камеру і записував розмови з людьми, яких евакуює. За півроку Мачек вивіз в евакуацію 400 людей, частина з яких стали героями його стрічки.

Фільм продовжує нагадувати за кордоном про російську агресію проти Україні, що досі триває. Протягом тижня в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Чикаго відбулися спеціальні покази фільму за підтримки україно-американської організації Razom For Ukraine. Перед показами Мацек Гамела звернув особливу увагу американських глядачів на гуманітарні потреби українців та закликав продовжувати підтримку України.

Прем'єра документального фільму «Звідки куди», який вийшов у копродукції Польщі, Франції та України, відбулася під час Каннського кінофестивалю у рамках програми ACID у травні 2023 року, стрічка вже отримала низку нагород, зокрема: головну нагороду журі на британському кінофестивалі Sheffield DocFest; найкращий український повнометражний документальний фільм на Одеському міжнародному кінофестивалі та ще 17 нагород на інших міжнародних кінофестивалях.