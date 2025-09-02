Викрадення людини – популярна тема для гостросюжетних трилерів. Та іноді кіно лише віддзеркалює події, що справді відбулися. ZAXID.NET пропонує добірку фільмів, заснованих на реальних історіях викрадень, де правда виявляється моторошнішою за будь-яку вигадку.

«Підміна» (2008)

Changeling

Сюжет фільму розгортається навколо матері Крістін Коллінз, яка в 1928 році в Лос-Анджелесі шукає свого зниклого сина. Коли через кілька місяців її сина знаходять, вона відчуває величезну радість, але незабаром виявляє, що хлопчик, якого їй повернули, не є її сином.

«Американський злочин» (2007)

An American Crime

Фільм розповідає історію 16-річної Сільвії Лайкенс, яка потрапила під владу жорстокої та безпощадної Гертруди Банішевської. Гертруда замкнула Сільвію у своєму господарстві та знущалася з неї. Фільм демонструє, наскільки людська жорстокість може призвести до найжахливіших наслідків.

«Альфа Дог» (2006)

Alpha Dog

Джоні Трулав торгує легкими наркотиками, його головним постачальником є батько. Джейк Мазурскі заборгував Джоні гроші, і конфлікт між ними на одній із вечірок переріс у бійку й ледь не закінчився вбивством. Наступного дня Джейк розгромив помешкання Джоні, викравши його 15-річного брата, який всю ситуацію сприймає як веселу пригоду. А дарма.

«3096 днів» (2013)

3096 Tage

У березні 1998 року технік Вольфганг Пріклопіл викрадає 10-річну дівчинку Наташу Кампуш, коли вона йде до школи. Він привіз її у свій будинок, де дівчинка стала для нього водночас робітницею, подругою і коханкою. Спочатку він не випускає жертву з дому, але потім починає виводити її на вулицю.

«Усі гроші світу» (2017)

All the Money in the World

У 1973 році в Римі злочинці в масках викрадають підлітка Джона Пола. Його дід Пол Гетті – найбагатша людина у світі, нафтовий магнат-мільярдер. Однак він дуже скупий, а викрадення улюбленого онука не є достатньою підставою для нього, щоб розлучитися зі своїм багатством. Мати зниклої дитини Гейл просить Гетті заплатити викуп, але той відмовляється.