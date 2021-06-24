Українське кіно цього тижня потішить глядачів прекрасною анімацією «Віктор_Робот» та музичним документальним фільмом «Вусатий фанк». Обидві картини мають безліч принад. Розповідаємо, чому варто піти на них у кіно.

У прокат вийшов довгоочікуваний повнометражний український анімаційний фільм «Віктор_Робот» (на головному фото). Режисер Анатолій Лавренішин давно та надзвичайно плідно працює в анімації. Він володіє унікальною манерою, його малюнок впізнаваний та оригінальний. При цьому «Віктор_Робот» став його повнометражним дебютом.

Намальованих героїв озвучили Марія Аглоткова, Віктор Жданов, Римма Зюбіна, Василь Мазур, Богдан Бенюк, Анатолій Хостікоєв, Юрій Коваленко, Сергій Солопай. У фільмі багато пісень, які виконують Dakh Daughters, Антон Слєпаков («Вагоновожаті»), Мар’яни Головко та Марка Галаневича («ДахаБраха»). Композиція «Пола-ла-ла» гурту Dakh Daughters та Софії Байбакової здобула національну премію «Золота Дзиґа» у номінації «Найкраща пісня» 2021 року.

Прем’єра картини відбулася в межах Національної конкурсної програми Одеського міжнародного кінофестивалю 2020 року, де фільм став переможцем завдяки голосуванню глядачів. Не оминули картину увагою і професіонали: кінокритиків вручили фільму премію «Кіноколо» як найкращому анімаційному фільму.

Кадр з фільму

Події відбуваються в далекому майбутньому. Штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети навколо себе, не працює. Єдиний, хто може її полагодити – дідусь маленької Віки, який і створив це світило. Однак він таємниче зникає. Дівчинка разом з помічником – крихітним роботом Віктором – вирушає на його пошуки.

У фільмі багато музики, пригод, жартів та чудової анімації. Виробництво фільму тривало понад три роки, а працювало над стрічкою майже 200 професіоналів. Це прекрасна робота, де відчувається авторський стиль. Вона буде цікава і дітям, і їх батькам.

Документальна картина Олександра Ковша (сценарій та ідея Віталія Бардецького) «Вусатий фанк» також має потужний потенціал зацікавити глядачів різного віку. Дехто дізнається чимало нового, дехто зможе поностальгувати.

Наприкінці 60-х в Україні почали масово з’являтися ВІА, що мали замінити радянській молоді західні рок-гурти. Вони збирали стадіони та багатотисячні зали, однак сьогодні їхні пісні майже забуті. «Смерічка», «Березень», «Дзвони», «Водограй», «Мрія», «Світязь», «Жива вода», «Візерунки шляхів», «Арніка» та багато інших не просто звучали круто, а й потрапляли у світові музичні тренди.

Які джерела лежать в основі «вусатого фанку» (саме так автори назвали це явище в українській музиці)? «Це три кити, як каже у самому фільмі Тарас Петриненко: британський beat (ранні «Бітли»), заокеанський прифанкований рок та українська традиційна музика», – розповів ZAXID.NET автор ідеї Віталій Бардецький.

Ті, хто творили цю музику, у фільмі розповідають про неї, про те, як вдавалося обійти цензуру, як виникали ритми та мелодії. Цікаво, що на сайті фільму можна знайти плейлист, складений з пісень, уривки з яких звучать у картині.

А невдовзі, 27 червня, львів’яни одними з перших зможуть подивитись новий фільм Романа Балаяна «Ми є, ми поруч». Головне просто піти у кіно.