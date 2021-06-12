Члени Української кіноакадемії у суботу, 12 червня, визначили переможців п’ятої національної кінопремії «Золота Дзиґа». Найкращим фільмом року назвали «Атлантиду». Нагадаємо, що лідерами за кількістю номінацій були «Погані дороги» (15), «Атлантида» (11), «Толока» (9), «Земля блакитна, ніби апельсин» (4) та «Черкаси» (4).

На участь у п’ятій кінопремії було подано 86 повнометражних та короткометражних стрічок. З них до довгого списку увійшла 81 картина: 21 повнометражна ігрова, 21 короткометражна ігрова, 22 документальні, 1 повнометражна анімаційна, 6 короткометражних анімаційних та 10 серіалів.

Цього року серіали нагороджували вперше. Загалом «Золоту Дзиґу» вручили у 23 номінаціях. Лауреата «Премії глядацьких симпатій» обрали глядачі шляхом онлайн-голосування. Ним став фільм «Пекельна хоругва». Відкриттям року назвали Наталку Ворожбит та її фільм «Погані дороги».

Нагадаємо, що цьогоріч почесну нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа отримав Роман Балаян.

Переможці п'ятої національної кінопремії

Найкращий фільм:

«Атлантида»

Найкраща режисерська робота (ім. Юрія Іллєнка):

Валентин Васянович («Атлантида»)

Найкраща чоловіча роль:

Юрій Кулініч («Погані дороги»)

Найкраща жіноча роль:

Марина Кошкіна («Забуті»)

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Ігор Колтовський («Погані дороги»)

Найкраща жіноча роль другого плану:

Оксана Вороніна («Погані дороги»)

Найкраща операторська робота:

Валентин Васянович («Атлантида»)

Найкраща робота художника-постановника:

Владлен Одуденко («Атлантида»)

Найкращий сценарій:

Наталка Ворожбит («Погані дороги»)

Найкраща музика:

Антон Байбаков («Черкаси»)

Найкраща пісня:

«Пола-ла-ла», гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова («Віктор_Робот») Музика - Антон Байбаков, слова - Марися Никітюк

Найкращий документальний фільм:

«Земля блакитна, ніби апельсин»

Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Юрія Мінзянова):

«Бульмастиф»

Найкращий короткометражний анімаційний фільм:

«Історія України за 5 хвилин»

Найкращий ігровий серіал:

«Спіймати Кайдаша»

Найкращий дизайн костюмів:

Галина Отенко, Марія Керо («Толока»)

Найкращий грим:

Марія Петровська («Безславні кріпаки»)

Найкращий звук:

Ігор Барба, Борис Петер («В. Сильвестров»)

Найкращий монтаж:

Валентин Васянович («Атлантида»)

Найкращі візуальні ефекти:

Олексій Москаленко («Атлантида»)

Фото: Українська кіноакадемія