За «Золоту пальмову гілку» змагатимуться 22 фільми

Документальний фільм українського режисера Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст» увійшов до програми 74-го Каннського кінофестивалю. Його покажуть у рамках програми «Спеціальні покази».

Фільм «Бабин Яр. Контекст» створений на основі однойменного документального проекту, розробленого Лозницею разом з Меморіальним центром Голокосту «Бабин Яр». Проект складається з окремих епізодів, змонтованих з архівних матеріалів, знятих в період з 1941-го до 1966 року.

Нагадаємо, 74-й Каннський кінофестиваль пройде з 6 по 17 липня. Спеціальну «Золоту пальмову гілку» за досягнення у кінематографі отримає американська актриса та режисерка Джоді Фостер.

За нагороди фестивалю змагатиметься 22 фільми основного конкурсу та 18 у програмі «Особливий погляд».

Нагадаємо також, що минулого року 73-й фестиваль було скасовано через пандемію. У жовтні 2020 року фестиваль провів короткий захід у спеціальному форматі Special Cannes.

Цього року організатори обіцяють вжити чимало заходів безпеки. На фестивалі працюватиме центр безкошовного тестування. Не вакцинованим учасникам треба буде здавати тест що два дні.

Але головне, що фестиваль таки відбудеться.

Відриє кінофестиваль драма Лео Каракаса «Аннет» з Маріон Котійяр та Адамом Драйвером в головних ролях. Журі очолить режисер Спайк Лі.

Програма фестивалю

Основний конкурс

«Історія моєї дружини» (A feleségem története, реж. Ільдіко Еньєді, Угорщина

«Непорочна діва» (Benedetta), реж. Пол Верховен, Нідерланди

«Острів Бергмана» (Bergman Island), реж. Мія Хансен-Леве, Франція

«Drive My Car», реж. Рюсуке Хамагуті, Японія

«Ahed's Knee», реж. Надав Лапід, Ізраїль

«Casablanca Beats», реж. Набіль Аюш, Марокко

«Купе номер шість» (Compartment No. 6), реж. Юхо Куосманен, Фінляндія

«Найгірша людина у світі» (The Worst Person in the World), реж. Йоаким Трієр, Норвегія

«La Fracture», реж. Катрін Корсіні, Франція

«The Restless», реж. Жоакім Лафосс, Бельгія

«Париж, 13-й арондісман» (Paris, 13th District), реж. Жак Одіар, Франція

«Lingui», реж. Махамат Салех Харун, Чад

«Memoria», реж. Апічатпонг Вірасетакул, Таїланд

«Nitram», реж. Джастін Курзель, Австралія

«Франція» (France), реж. Брюно Дюмон, Франція

«Петрови у грипі», реж. Кіріл Серебренніков, Росія

«Червона ракета» (Red Rocket), реж. Шон Бейкер, США

«Французький вісник. Додаток до газети Ліберті. Канзас Івнінг Сан» (The French Dispatch), реж. Вес Андерсон, США

«Титан» (Titane), реж. Джулія Дюкорно, Франція

«Три поверхи» (Tre Piani), реж. Нанні Моретті, Італія

«Tout S'est Bien Passé», реж. Франсуа Озон, Франція

«Герої» (A Heros), реж. Асгар Фархаді, Іран

Програма «Особливий погляд»

«Moneyboys», реж. Сі Бі Йі, Австралія

«Blue Bayou», реж. Джастін Чон, США

«Фреда» (Freda), реж. Джессіка Женеус, Гаїті

«Справа», реж. Алєксєй Герман мол., Росія

«Хороша мати» (Bonne Mère), реж. Афсія Ерзі, Франція

«Вогняна ніч» (Noche De Fuego), реж. Тетяна Хуесо, Мексика

«Ягня» (Lamb), реж. Валдімар Йоханнссон, Ісландія

«Зобов'язання Хасана» (Commitment Hasan), реж. Хасан Семіх Капланоглу, Туреччина

«Після Янга» (After Yang), реж. Когонада, США

«Так буде ранок» ( Let There Be Morning), реж. Еран Колірін, Ізраїль

«Розтуляючи кулаки», реж. Кіра Коваленко, Росія

«Жінки плачуть» (Women Do Cry), реж. Міна Мілева та Весела Казакова, Болгарія

«Rehana Maryam Noor», реж. Абдулла Мохаммад Саад, Бангладеш

«Great Freedom», реж. Себастьян Майз, Австрія

«La Civil», реж. Теодора Міхай, Румунія, Бельгія

«Gaey Wa'r», реж. На Цзяоцзо, Китай

«Безневинні» (The Innocents), реж. Ескіль Вогт, Норвегія

«Світ» (Un Monde), реж. Лора Вандель, Бельгія

Позаконкурсна програма

«De son vivant», реж. Емманюель Берко, Франція

«Emergency Declarations», реж. Хан Чже Рим, Південна Корея

«The Velvet Underground», реж. Тодд Гейнс, США

«BAC Nord», реж. Седрік Хіменес, Франція

«Голос любові» (Aline, The Voice Of Love), реж. Валері Лемерсье, Франція

«Тихий омут» (Stillwater), реж. Тома Маккарті, США

«Bloody Oranges», реж. Жан-Крістоф Мерісс, Франція

«Hold Me Tight», реж. Матьє Амальрік, Франція

«Cow», реж. Андреа Арнольд, Великобританія

«Love Songs For Tough Guys», реж. Самюель Беншетрі, Франція

«Deception», реж. Арно Деплешен, Франція

«Jane Par Charlotte», реж. Шарлотта Генсбур, Франція

«In Front Of Your Face», реж. Хон Сан Су, Південна Корея

«Mothering Sunday», реж. Ева Юссон, Франція

«Evolution», реж. Корнель Мундруцо, Угорщина

«VAL», реж. Тінг Пу і Лео Скотт, США

«JFK Revisited: Through The Looking Glass», реж. Олівер Стоун

Спеціальні покази