Фільм «Мирні люди» Оксани Карпович отримав відзнаки 74-го Берлінського кінофестивалю. Його нагородили спеціальним призом Екуменічного журі (секція Forum).

Також фільм отримав спеціальну згадку від журі Amnesty International.

Фільм «Мирні люди» побудований на перехоплених розмовах російських військових зі своїми рідними. Ці «мирні люди» цілком підтримують вбивства та тортури українців. А у кадрі – наслідки цих розмов, зруйновані будинки, підірвані мости та розграбовані помешкання.

Екуменічне журі назвало найкращим фільмом у секції Forum назвало картину «Мовчання Марії» Девіса Шиманіса про сталінські репресії.Найкращим фільмом на думку журі у секції «Панорама» став норвезький фільм «Секс». А в основному конкурсі нагороду отримав фільм «Мій улюблений торт» (реж. Беташ Санеха та Міріам Моквадам)

74-й Берлінський кінофестиваль триває з 15 до 25 лютого.