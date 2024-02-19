Кадр з фільму Абеля Феррари «Сіль на рани»

На 74-му міжнародному кінофестивалі поза конкурсом показали документальний фільм американського режисера Абеля Феррари «Сіль на рани» про війну в Україні.

Режисер побував в Україні у 2022 році зі своєю знімальною групою. Він відвідав Гостомель, Бучу, Бородянку та поспілкувався з українськими військовими, мешканцями, що пережили окупацію, а також з Володимиром Зеленським та Андрієм Єрмаком.

Український військовий розповів режисеру про тяжке поранення, про те, як загинули його товариші, як він дочекався допомоги і дивом вижив, провівши два дні на полі бою. Інший військовий розповів про тортури в російському полоні. Усі герої фільму мають страшний досвід.

Вони не підписані, їхні імена ми побачимо лише у фінальних титрах, що робить усіх героїв рівними. Також режисер долучив до розповідей кадри хроніки, зокрема повітряний бій у Гостомелі.

Кадри з України доповнені фрагментами виступу співачки Патті Сміт у паризькому центрі Помпіду. Сміт виконує свої пісні та декламує тексти Антонена Арто, Артюра Рембо та Рене Домаля. Її шоу не пов'язане з війною в Україні, але було потрібне для контрасту. Феррара пояснив, що вважає Сміт втіленням життя, а російську агресію – уособленням смерті та хаосу. Феррара поїхав в Україну, щоб знайти причини війни. На це питання він так і не зміг відповісти.

Нагадаємо, 72-річний Абель Феррара відомий завдяки фільмам «Місто страху» (1984), «Поганий лейтенант» (1992), «Марія» (2005), «Пазоліні»(2014) тощо.