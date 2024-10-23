У перший рік повномасштабного вторгнення Львів переосмислив стратегію міста й обрав одним зі стратегічних напрямків міжнародну співпрацю, яка включає роботу з великими фінансовими установами. Про сенси, підходи та фінансові інструменти — Інститут просвіти занотував важливі тези спікерів курсу «Проєктний менеджмент у громаді». Зазначимо, що автором курсу є ініціатива Cities4Cities | United4Ukraine у межах діяльності ГО «Інститут Просвіти» за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри (UCBI)».

Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова підкреслив важливість сенсів і мети проєкту, навівши приклад будівництва трамвайної колії:

- Нова трамвайна колія має з'єднати промислову зону міста з районом, де розташовані медичні заклади, протезна майстерня та реабілітаційний центр для поранених українців UNBROKEN.

- Будівництво такої інфраструктури має конкретну мету і є важливим навіть під час війни, адже воно покращує доступність до важливих медичних послуг. Це не просто про доступність до віддаленого району.

- Міністерство фінансів Франції прийняло рішення про надання безпосередньо гранту, некредитних коштів. Відповідно, має бути чітке звітування, має бути чіткий результат.. Але тут включається ще інший важливий компонент. Це робота з міжнародними фінансовими установами з погляду узгоджень, погоджень, бо це гроші платників податків Франції.

- Крім того, Львів розглядає оновлення трамвайного парку за допомогою нових та використаних трамваїв, зокрема від українських виробників. Це підтримує місцеву економіку. Зокрема резонує із питанням екології та переходу на електротранспорт як частини кліматичної стратегії Львова до 2050 року, яка співзвучна із політикою Єврокомісії –Європейським зеленим курсом.

Андрій Павлів, начальник управління інвестицій та проєктів департаменту економічного розвитку Львова, розповів про секрет успіху гарного, цікавого і великого інвестиційного портфеля:

- Місто активно залучає фінансування з різних джерел, таких як гранти, кредити та приватні інвестиції, для розвитку інфраструктури. Успішна реалізація проєктів потребує злагодженої команди та комунікації із донором.

- У нас є два відділи в управлінні інвестицій: відділ роботи з міжнародними фінансовими організаціями, який відповідає за роботу з проєктами, які реалізовуються за європейські кредитні кошти, міжнародних інституцій; відділ інвестицій та проєктів, який займається залученням приватних інвестицій, через інвестиційні конкурси, проекти ДПП та грантових і донорських коштів.

- Є достатнього багато грантових програм, які дозволяють залучити безповоротну матеріальну допомогу на проєкти міста. Залучення кредитних коштів обмежені кредитними лімітами міста тому гранти часто інтегруються з ними для збалансування фінансового навантаження на бюджет. Для залучення приватних коштів засовується інструмент Індустріальних парків та інвестиційних конкурсів. Державне-приватне партнерство (ДПП) є надзвичайно перспективним для залучення міжнародних інвесторів особливо період відбудови. ДПП ї відносно новими інструментом і для його широкого застосування необхідно нарощення інституційно спроможності усіх учасників процесу.





Вікторія Довжик, директорка департаменту фінансової політики Львівської міської ради, зазначила, що будь-який проєкт потребує звітності, розрахунків, професійної команди не лише інвестиційного офісу, але і підрозділу у фінансовому органі:

- У департаментів фінансів має бути напрямок, який на щодень займається підготовкою звітів, розрахунків, листуванням з міністерствами, обліком тих ресурсів, які залишаються громадою. Для чого? Залученні будь-яких ресурсів виникають зобов'язання і вчасно платити, передбачати в бюджеті ці зобов'язання, це є основним завданням фінансового органу.

- Місцеві фінансові органи повинні ретельно аналізувати витрати на обслуговування боргів, враховувати облікову ставку та індекси, і забезпечувати прозорість у виборі банків через відкриті конкурси. Запозичення регулюється законодавством і потребує погодження з Міністерством фінансів, з яким необхідно постійно комунікувати для актуалізації вимог та процедур.

- Львів використовував кілька фінансових інструментів для підтримки та розвитку інфраструктури. Зокрема, отримав кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках пакетів солідарності та стійкості для підтримки під час пандемії та війни.

- Місто також залучало кредити на дрібні проєкти розвитку, включаючи покращення інфраструктури. Зокрема, облігації були використані для фінансування вулиць і транспортних проєктів. Окрім цього, Львів купував військові облігації для підтримки державного бюджету і розглядає можливість надання місцевих гарантій для комунальних підприємств, які беруть кредити на великі інвестиційні проєкти.





Петро Гошовський із ЛКП «Зелене місто» детально пояснив важливість залучення міжнародних консультантів FIDIC (Міжнародна федерація інженерів-консультантів), на прикладі будівництва сміттєпереробного заводу:

- Спроможність – це пункт перший, основа. Уже коли є підписана кредитна угода і є замовник, то формується команда, де кожний відповідальний: від юриста до керівника проєкту.

- Громаді слід вибрати підрядника і хто буде його реалізувати. Для цього тендерне завдання має відповідати певним правилам та нормам. Тут для громад потрібний міжнародний консультант, щоб допомогти правильно підготувати технічне завдання.

- FIDIC-інженер відіграє ключову роль у реалізації контрактів, забезпечуючи баланс інтересів між замовником і підрядником. FIDIC-інженер виконує функції як консультанта для замовника й арбітра в комунікаціях з підрядником, перевіряючи технічні пропозиції та зміни в проєкті.

- У контрактах FIDIC передбачені гарантії для замовника, такі як гарантія виконання контракту, авансового платежу та гарантія на виправлення дефектів. Ці гарантії допомагають забезпечити виконання контракту відповідно до умов і запобігти фінансовим ризикам для замовника.



Якщо хочете дізнатися більше й переглянути запис лекції, то реєструйтеся на курс на освітній платформі Cities4Cities Academy.



Онлайн-курс «Проєктний менеджмент у громаді» створений в рамках програми «Академія проєктного менеджменту та міжнародної співпраці», що реалізується за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри (UCBI)».

Довідка:

ГО «Інститут просвіти» – громадська організація, заснована у 2017 році. Головна мета діяльності - проведення просвітницької діяльності в галузі міжнародної політики та безпеки, публічного адміністрування, урбаністики та економіки.

Інститут є засновником та організатором Львівського безпекового форуму, співорганізатором Lviv Urban Forum та Львівського форуму міжмуніципального партнерства.

З 2022 року у співпраці з Cities4Cities United4Ukraine за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри (UCBI)» розпочав організацію партнерських форумів для українських та іноземних муніципалітетів в Польщі та Німеччині, які сприяли встановленню відносин між муніципалітетами України та ЄС.

В 2023 році став співорганізатором Академії Cities4Cities, яка створює навчальні програми для представників українського місцевого самоврядування.

Фото Романа Балука