У Фінляндії виступить українець Кирило Марсак

Уряд Фінляндії ухвалив рішення щодо вʼїзду на територію країни російських громадян. Згідно з новими правилами, з 16 листопада обмеження стосуються також російських спортсменів, зокрема тих, хто отримав нейтральний статус.

В уряді Фінляндії наголосили, що Росія використовує спорт як інструмент пропаганди та намагається за його допомогою просувати цілі своєї загарбницької війни.

«Поки триває загарбницька війна Росії, російським спортсменам не місце у Фінляндії», ‒ заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомили у Федерації фігурного катання України.

Для фігурного катання така заява є дуже важливою, адже Фінляндія уже 21–23 листопада прийматиме один з етапів серії гран-прі з фігурного катання Finlandia Trophy. А в березні у Тампере відбудеться Чемпіонат світу.

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Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) «взяла до відома» рішення уряду Фінляндії про обмеження в’їзду до країни російських громадян. Про це йдеться у заяві організації.

«ISU взяла до відома сьогоднішнє рішення уряду Фінляндії щодо в’їзду громадян Росії на територію країни та можливого впливу цього на спортивні заходи, зокрема на чемпіонат світу з фігурного катання, який має відбутися в Тампере (Фінляндія), і наразі вивчає його наслідки», ‒ повідомили у спілці.

В ISU також заявили, що «спортсменів не слід карати за дії їхніх урядів, а у світі, де, на жаль, тривають численні конфлікти».

Українська федерація фігурного катання (УФФК) також оприлюднила заяву, у якій висловлює жаль, що в ISU повторили цинічний російський наратив. Адже УФФК неодноразово надавала офіційно задокументовані докази щодо військових зв’язків та інституційної приналежності окремих російських фігуристів, а також звертала увагу на їхню участь у заходах, які пропагують війну.

«Спортсмени, які платять за дії Росії, є українцями. Війна вбила щонайменше 760 українських спортсменів і тренерів», ‒ йдеться у заяві.

«Минулого місяця ударна бомба пошкодила льодову арену Києва, де тренується національна команда з фігурного катання України. Спортивна система в Росії дуже відрізняється від тих, що є членами демократичної організації ISU. Вона будується зверху вниз, як частина державної пропагандистської машини, зі спортом як інструментом м'якої сили. Вона не представляє клуби, громадян чи спортсменів. Вона представляє державу. Та сама держава, яка веде цю війну. ISU не може ігнорувати цей факт у прийнятому рішенні. Нейтральний прапор не змінює цю систему. Він лише приховує її», ‒ вважають в УФФК.

Наразі в ISU очікують на додаткові роз’яснення від Федерації фігурного катання Фінляндії та оргкомітету чемпіонату світу та відмовляються від додаткових коментарів.

Нагадаємо, Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) дозволила російським та білоруським фігуристам брати участь у змаганнях у нейтральному статусі – без прапора, гімну і національних символів. Винятком є чинні військовослужбовці російської армії та спортсмени, які підтримували війну. Саме через це були відкликані допуски для Каміли Валієвої, яка підтримала війну у своїх соцмережах та тренувалась у школі дружини Дмітрія Пєскова Татьяни Навки, а також у Марка Кондратюка через зв'язок із військовими структурами РФ.

У березні 2022 року ISU усунув спортсменів з Росії та Білорусі від міжнародних турнірів через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.