За даними Bihus.Info, лише після приходу Олексія Кірющенка компанія «Ел-енерго» розгорнула ктивну діяльність з постачання електроенергії

Після того як режисер і сценарист серіалу «Слуга народу» Олексій Кірющенко став співвласником компанії «Ел-енерго» ця фірма почала отримувати замовлення на постачання електроенергії від комунальних підприємств та державних структур. Лише із жовтня 2023 року по травень 2024-го компанія уклала 12 контрактів на понад 750 млн грн, йдеться в розслідуванні журналістів проекту Bihus.Info.

Як йдеться у розслідуванні, в серпні 2023 року Кірющенко, який раніше співпрацював із проектами студії «Квартал 95», увійшов до компанії «Ел-енерго», де отримав частку 49%. Основний вид діяльності «компанії є торгівля електроенергією. Фірма ж була створена ще у вересні 2022-го, а ліцензію на постачання електроенергії отримала в листопаді того ж року. Проте до приходу нових власників діяльності не вела. Партнером по бізнесу Кірющенка став Олександр Хандрига.

Зі зміною власників компанія почала отримувати бюджетні замовлення. Загалом до квітня 2024-го встигла укласти 12 контрактів на постачання електроенергії комунальним підприємствам та державним структурам. Загальна сума замовлень – 774 млн грн (вартість з урахуванням змін до контрактів станом на 10.05.2024). Як зауважили журналісти, більшість угод укладені до кінця року, тому ціна та обсяги постачання ще можуть бути змінені.

Найбільшою наразі угодою, що була укладена компанією є угода з КП «Дніпроводоканал» міськради Дніпра. Згідно з останніми змінами до контракту, вартість угоди – 521 млн грн.

Відео Bihus.Info.

Режисер відмовився спілкуватися з журналістами: на запитання про компанію «Ел-енерго» та її контракти Кірющенко спочатку заявив, що не розуміє, про що мова, а потім – що він не Кірющенко взагалі.

Кірющенко народився в Україні, але довго жив і працював у Росії. В Україні він, зокрема, співпрацював з проектами студії «Квартал 95» (серіали «Свати», «Папік», «Слуга народу»).

Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах у 2019-му він долучався до розробки концепції нового телеканалу для окупованих територій «Дім», був членом Наглядової ради Українського культурного фонду, входив до складу комісії, що обирала кінопроекти для державного фінансування.

Крім того, у вересні 2023-го Кірющенко разом з Артемом Колюбаєвим (колишній бізнес-партнер з кіновиробництва голови ОП Андрія Єрмака) став співвласником компанії-виробника БпЛА Culver. Обидва вони отримали в компаніях, які входять в Culver, по 5%.